В Тюмени жители ЖК в Зареке остались без воды и тепла на 12 часов

В Тюмени жители ЖК в Заречном микрорайоне остались без воды и тепла на 12 часов

В Тюмени неизвестные при проведении работ в жилом комплексе «Салют», расположенном в Заречном микрорайоне, порвали кабель электропитания и закопали его в землю. В результате ЧП без электричества, отопления и горячей воды несколько домов ЖК остались на двенадцать часов.

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