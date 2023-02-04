В Тюмени жители ЖК в Зареке остались без воды и тепла на 12 часов

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
«Призывают правоохранительные органы расследовать инцидент, который произошел 3 февраля в 16:30. Кто-то вёл работы, порвал кабель, а затем его закопал и скрылся с места преступления. Аварийная служба до 4:15 часов утра производила поиск, а затем ремонт порванного кабеля. Всё это время жители комплекса „Салют“ находились без света, в холодных квартирах», — отметили тюменцы в социальных сетях.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне днем на улице Клары Цеткин произошел порыв на водоводе. Без водоснабжения остались несколько домов. Восстановить работу водовода удалось только вечером.