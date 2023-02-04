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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

В Тюмени жители ЖК в Зареке остались без воды и тепла на 12 часов

4 февраля 2023, 12:03
Фото: 1MI

В Тюмени жители ЖК в Заречном микрорайоне остались без воды и тепла на 12 часов

В Тюмени неизвестные при проведении работ в жилом комплексе «Салют», расположенном в Заречном микрорайоне, порвали кабель электропитания и закопали его в землю. В результате ЧП без электричества, отопления и горячей воды несколько домов ЖК остались на двенадцать часов.
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Тюмень
«Призывают правоохранительные органы расследовать инцидент, который произошел 3 февраля в 16:30. Кто-то вёл работы, порвал кабель, а затем его закопал и скрылся с места преступления. Аварийная служба до 4:15 часов утра производила поиск, а затем ремонт порванного кабеля. Всё это время жители комплекса „Салют“ находились без света, в холодных квартирах», — отметили тюменцы в социальных сетях.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне днем на улице Клары Цеткин произошел порыв на водоводе. Без водоснабжения остались несколько домов. Восстановить работу водовода удалось только вечером.

У жителей Тюмени за год коммуналка увеличилась на несколько тысяч рублей
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Аварии#Коммунальные аварии#ЖКХ#Проблемы ЖКХ#Тюмень#Тюменская область
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