В Тюмени закрылся «Дом Культуры». Там должна была выступать Инстасамка

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
«Друзья, команда проекта „Дом Культуры“, останавливает свою деятельность по старому адресу, но мы не прощаемся с вами. До встречи в новых проектах», — сообщили работники концертной площадки.
В заведении заверили, что все запланированные ранее концерты состоятся, но по другому адресу. Однако на счет выступления Инстасамки информацию не уточнили, но продажа билетов продолжается.
Между тем, в ряде российских регионов концерты Инстасамки уже отменены. В частности, не состоятся выступления в Краснодаре, Сочи, Пятигорске и Курске. Об этом сообщила сегодня член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.
«Выражаю благодарность губернатору Краснодарского края, мэрам Сочи, Краснодара, Пятигорска, губернатору Курской области. За отмену концертных мероприятий бьются 93 родительские общественные организации в России. Надеюсь, что руководители других регионов не подведут родительские организации и защитят детей и молодежь от пагубной деятельности исполнителей», — сообщила Мизулина.
Ранее «Наш Город» писал, что общественница заявила о том, что направит в адрес губернатора Тюменской области Александра Моора обращения с просьбой о запрете концертный выступлений Инстасамки. Также о подготовке аналогичного обращения в надзорные органы заявляли представители родительского комитета.