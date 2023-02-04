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Published Сегодня, 10:59

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

В Тюмени закрылся «Дом Культуры». Там должна была выступать Инстасамка

4 февраля 2023, 10:59
Фото: родком72.рф

В Тюмени закрылся бар «Дом Культуры» на Максима Горького перед концертом Инстасамки

В Тюмени приостановила работу концертная площадка «Дом Культуры», где 29 марта должно было состоятся выступление скандальной певицы Инстамки. Информацию о закрытии заведение опубликовало на официальной странице в социальной сети.
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Тюмень
«Друзья, команда проекта „Дом Культуры“, останавливает свою деятельность по старому адресу, но мы не прощаемся с вами. До встречи в новых проектах», — сообщили работники концертной площадки.

В заведении заверили, что все запланированные ранее концерты состоятся, но по другому адресу. Однако на счет выступления Инстасамки информацию не уточнили, но продажа билетов продолжается.

Между тем, в ряде российских регионов концерты Инстасамки уже отменены. В частности, не состоятся выступления в Краснодаре, Сочи, Пятигорске и Курске. Об этом сообщила сегодня член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

«Выражаю благодарность губернатору Краснодарского края, мэрам Сочи, Краснодара, Пятигорска, губернатору Курской области. За отмену концертных мероприятий бьются 93 родительские общественные организации в России. Надеюсь, что руководители других регионов не подведут родительские организации и защитят детей и молодежь от пагубной деятельности исполнителей», — сообщила Мизулина.

Ранее «Наш Город» писал, что общественница заявила о том, что направит в адрес губернатора Тюменской области Александра Моора обращения с просьбой о запрете концертный выступлений Инстасамки. Также о подготовке аналогичного обращения в надзорные органы заявляли представители родительского комитета.

 

Тюменский родком просит Моора отменить выступление Инстасамки
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Концерты#Тюменцы#Тюмень#Тюменская область#Певцы#Александр Моор
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