В Тюмени пройдет показ документального фильма 1929 года

Старый фильм Дзиги Вертова откроет первый киноклуб мультицентра в Тюмени

Открытый показ документального фильма «Человек с киноаппаратом» пройдет в «Конторе пароходства» сразу после дня Влюбленных. Тюменцев ждут в 19 часов 15 февраля, сообщает Moi-portal.