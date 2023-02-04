В Тюмени пройдет показ документального фильма 1929 года

Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
Фильм советского режиссера Дзиги Вертова откроет сезон-2023 киноклуба «Контора Пароходства». В этом документальном кино зритель сможет понаблюдать за хаотичной жизнью города.
«Культовая картина стала попыткой продемонстрировать возможности киноязыка и показать эпоху без помощи надписей, сценария или театральных элементов», — сообщают в «Контре пароходства».
Чтобы попасть на показ, достаточно зарегистрироваться в сообществе «Конторы пароходства» Вконтакте. Посетить киноклуб можно бесплатно.
Ранее «Наш город» сообщал, что сборы фильма «Чебурашка» превысили 3 млрд рублей в российском прокате. «Чебурашка» ненамного уступил «Аватару».