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Posted Сегодня, 16:07

Published Сегодня, 16:07

Modified Сегодня, 16:32

Updated Сегодня, 16:32

В Тюмени пройдет показ документального фильма 1929 года

4 февраля 2023, 16:07
Фото: Контора Пароходства

Старый фильм Дзиги Вертова откроет первый киноклуб мультицентра в Тюмени

Открытый показ документального фильма «Человек с киноаппаратом» пройдет в «Конторе пароходства» сразу после дня Влюбленных. Тюменцев ждут в 19 часов 15 февраля, сообщает Moi-portal.

Фильм советского режиссера Дзиги Вертова откроет сезон-2023 киноклуба «Контора Пароходства». В этом документальном кино зритель сможет понаблюдать за хаотичной жизнью города.

«Культовая картина стала попыткой продемонстрировать возможности киноязыка и показать эпоху без помощи надписей, сценария или театральных элементов», — сообщают в «Контре пароходства».

Чтобы попасть на показ, достаточно зарегистрироваться в сообществе «Конторы пароходства» Вконтакте. Посетить киноклуб можно бесплатно.

Ранее «Наш город» сообщал, что сборы фильма «Чебурашка» превысили 3 млрд рублей в российском прокате. «Чебурашка» ненамного уступил «Аватару».

«Фильм Чебурашка» побил рекорд по кассовым сборам
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#Елена Чебоксарова#Фильм#Кино#Документальное кино#Билет#Зрители#Культура#Прошлое#Общество#Тюменцы
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