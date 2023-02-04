В Тюмени продают торговый центр на Спасской за 230 миллионов рублей

Общая площадь торгового объекта составляет 1,29 тысяч квадратных метров. В настоящее время здесь уже арендуют площади магазин "Пятерочка", компания Ozon, торговая точка по продаже разливных напитков и т.д. В описании ТЦ указано, что в здании имеются несколько входов для арендаторов и посетителей.