В Тюмени продают торговый центр на Спасской за 230 миллионов рублей

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Общая площадь торгового объекта составляет 1,29 тысяч квадратных метров. В настоящее время здесь уже арендуют площади магазин "Пятерочка", компания Ozon, торговая точка по продаже разливных напитков и т.д. В описании ТЦ указано, что в здании имеются несколько входов для арендаторов и посетителей.
«В данной локации очень мало коммерческих помещений, поэтому всегда есть высокий спрос от арендаторов. Ограничений для арендаторов по видам деятельности нет. Объект несет стабильный доход и не требует дополнительных вложений», - отмечено в объявлении.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени не смогли продать в очередной раз арестованную парковку-долгострой компании «Сибстройсервис». Недостроенный паркинг был выславлен на продажу за 125 миллионов рублей.