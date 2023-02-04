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Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

В Тюмени продают торговый центр на Спасской за 230 миллионов рублей

4 февраля 2023, 06:35
Фото: ЦИАН

В Тюмени выставили на продажу торговый центр на Спасской за 230 миллионов рублей

В Тюмени выставили на продажу за 230 миллионов рублей двухэтажный торговый центр, расположенный в микрорайоне Комарово, на перекрестке улиц Спасской и Престольной. Соответствующее предложение опубликовано на сайте объявлений по продаже недвижимости.
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Тюмень

Общая площадь торгового объекта составляет 1,29 тысяч квадратных метров. В настоящее время здесь уже арендуют площади магазин "Пятерочка", компания Ozon,  торговая точка по продаже разливных напитков и т.д. В описании ТЦ указано, что в здании имеются несколько входов для арендаторов и посетителей.

«В данной локации очень мало коммерческих помещений, поэтому всегда есть высокий спрос от арендаторов. Ограничений для арендаторов по видам деятельности нет. Объект несет стабильный доход и не требует дополнительных вложений», - отмечено в объявлении.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени не смогли продать в очередной раз арестованную парковку-долгострой компании «Сибстройсервис». Недостроенный паркинг был выславлен на продажу за 125 миллионов рублей.

 

В Тюмени не могут продать арестованную автопарковку «Сибстройсервиса»
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#Общество#Новости тюмени#Продажа#Покупка-продажа#Бизнес#Аренда#Аренда офисов#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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