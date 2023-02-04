В Тюмени похолодает до -19, но ненадолго

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
В первый день новой рабочей недели погода существенно не изменится — ожидается небольшой снег и -12 -14. Во вторник, 7 февраля, осадки не прекратятся. Температура воздуха в этот день составит -12 -13 днем и -16 -17 в ночные часы.
В среду, 8 февраля похолодает до -17 -19, но долго морозная погода не продержится. Уже в четверг столбики термометров покажут -7 -8. Теплая снежная погода продержится до конца следующей недели.