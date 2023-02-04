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Posted Сегодня, 03:35

Published Сегодня, 03:35

Modified Сегодня, 04:07

Updated Сегодня, 04:07

В Тюмени похолодает до -19, но ненадолго

4 февраля 2023, 03:35
Фото: 1MI

В Тюмени 4 февраля ожидается солнечная погода и -8

В Тюмени сегодня ожидается малооблачная погода. Днем термометры покажут -8 -12, в ночные часы -14 -17. В воскресенье, 5 февраля, пойдет небольшой снег. Столбики термометров покажут -10 -13 в светлое время суток, -13 -17 ночью, скорость ветра составит 1 м/с.
Сюжет
Тюмень

В первый день новой рабочей недели погода существенно не изменится — ожидается небольшой снег и -12 -14. Во вторник, 7 февраля, осадки не прекратятся. Температура воздуха в этот день составит -12 -13 днем и -16 -17 в ночные часы.

В среду, 8 февраля похолодает до -17 -19, но долго морозная погода не продержится. Уже в четверг столбики термометров покажут -7 -8. Теплая снежная погода продержится до конца следующей недели.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода#Погода в Тюмени#Тюмень#Тюменская область
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