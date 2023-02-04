В Тюмени падает спрос на аренду кватир

А вот интерес к посуточной аренде квартир в минувшем году увеличился более чем в два раза. Спрос на квартиры-студии вырос в 2,8 раз, двухкомнатные и однокомнатные квартиры — в 2,5 и 2 раза соответственно. В среднем стоимость посуточной аренды обходится тюменцам от 1600 до 3200 рублей в зависимости от площади жилья.