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Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 07:07

Updated Сегодня, 07:07

В Тюмени падает спрос на аренду кватир

4 февраля 2023, 07:05
Фото: 1MI

В Тюмени на 33,6% упал спрос на аренду жилья

В Тюмени на рынке недвижимости растет число предложений по сдаче в аренду квартир, но спрос на съемное жилье падает.
Сюжет
Тюмень

По данным аналитиков «Авито», по сравнению с 2021 годом в 2022 году число поданных объявлений о сдаче жилья вырос на 31,8%. В тоже время спрос упал на 0,3% за год, а по сравнению с третьи кварталом 2022 года — на 33,6%.

А вот интерес к посуточной аренде квартир в минувшем году увеличился более чем в два раза. Спрос на квартиры-студии вырос в 2,8 раз, двухкомнатные и однокомнатные квартиры — в 2,5 и 2 раза соответственно. В среднем стоимость посуточной аренды обходится тюменцам от 1600 до 3200 рублей в зависимости от площади жилья.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2023 году на расселение жителей региона из аварийного жилья потратят более 240 миллионов рублей. В целом, за 4 года программы из бюджета было выделено на 9,5 миллиардов рублей на расселение ветхих и аварийных домов. В новые квартиры переехали 8,6 тысяч человек.

 

 

В Тюменской области потратили 9,5 миллиардов рублей на расселение аварийного жилья
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Аренда#Аренда жилья#Квартиры#Спрос на жилье#Тюменская область
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