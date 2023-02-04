В Тюмени падает спрос на аренду кватир

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
По данным аналитиков «Авито», по сравнению с 2021 годом в 2022 году число поданных объявлений о сдаче жилья вырос на 31,8%. В тоже время спрос упал на 0,3% за год, а по сравнению с третьи кварталом 2022 года — на 33,6%.
А вот интерес к посуточной аренде квартир в минувшем году увеличился более чем в два раза. Спрос на квартиры-студии вырос в 2,8 раз, двухкомнатные и однокомнатные квартиры — в 2,5 и 2 раза соответственно. В среднем стоимость посуточной аренды обходится тюменцам от 1600 до 3200 рублей в зависимости от площади жилья.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2023 году на расселение жителей региона из аварийного жилья потратят более 240 миллионов рублей. В целом, за 4 года программы из бюджета было выделено на 9,5 миллиардов рублей на расселение ветхих и аварийных домов. В новые квартиры переехали 8,6 тысяч человек.