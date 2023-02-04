В Тюмени менеджеру по продаже малоэтажных домов обещают платить 300 тысяч рублей

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Менеджеру по продаже продажам малоэтажных домов обещают платить от 125 до 300 тысяч рублей. В обязанности входит работа с клиентами, подбор и презентация предложений, сопровождении сделки на всех этапах.
На зарплату до 250 тысяч рублей ищут в Тюмени агента по недвижимости. При этом опыт работы не требуется. Важны грамотная речь и навыки делового общения.
Врачу ультразвуковой диагностики, согласному на переезд в Югру, готовы платить в месяц 200-250 тысяч рублей. Чуть меньше, 200 тысяч рублей, обещают заработную плату зубному технику в одной из тюменских стоматологических клиник. Но требуется опыт работы с коронками и винирами.
Водителю категории Е с опытом работы предлагают зарплату в 180 тысяч рублей за вахту. Трудится предстоит на месторождениях Бованенковское НГКМ м Харасавэйское ГКМ (ЯНАО).
Инженера-конструктора на зарплату 150 тысяч рублей приглашают в проектное бюро Тюмени. Правда, требуется опыт работы не менее трех лет.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени назвали самые популярные вакансии, число откликов от соискателей на которые превысил несколько тысяч.