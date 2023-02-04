В Тюмени менеджеру по продаже малоэтажных домов обещают платить 300 тысяч рублей

Врачу ультразвуковой диагностики, согласному на переезд в Югру, готовы платить в месяц 200-250 тысяч рублей. Чуть меньше, 200 тысяч рублей, обещают заработную плату зубному технику в одной из тюменских стоматологических клиник. Но требуется опыт работы с коронками и винирами.