nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:28

Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

В Тюмени менеджеру по продаже малоэтажных домов обещают платить 300 тысяч рублей

4 февраля 2023, 11:28
Фото: 1MI

В Тюмени ищут менеджера по продаже малоэтажных домов на зарплату 300 тысяч рублей

В Тюмени озвучили самые высокооплачиваемые вакансии февраля. По данным аналитиков «Запрплата.Ру», в число денежных профессий вошли менеджеры, медики и водители манипуляторов.
Сюжет
Тюмень

Менеджеру по продаже продажам малоэтажных домов обещают платить от 125 до 300 тысяч рублей. В обязанности входит работа с клиентами, подбор и презентация предложений, сопровождении сделки на всех этапах.

На зарплату до 250 тысяч рублей ищут в Тюмени агента по недвижимости. При этом опыт работы не требуется. Важны грамотная речь и навыки делового общения.

Врачу ультразвуковой диагностики, согласному на переезд в Югру, готовы платить в месяц 200-250 тысяч рублей. Чуть меньше, 200 тысяч рублей, обещают заработную плату зубному технику в одной из тюменских стоматологических клиник. Но требуется опыт работы с коронками и винирами.

Водителю категории Е с опытом работы предлагают зарплату в 180 тысяч рублей за вахту. Трудится предстоит на месторождениях Бованенковское НГКМ м Харасавэйское ГКМ (ЯНАО).

Инженера-конструктора на зарплату 150 тысяч рублей приглашают в проектное бюро Тюмени. Правда, требуется опыт работы не менее трех лет.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени назвали самые популярные вакансии, число откликов от соискателей на которые превысил несколько тысяч.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Работа#Вакансии#Заработная плата#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
В Тюмени экс-полицейскому вынесли приговор за стрельбу в человека. Видео
Вчера, 11:06
Маленький тюменец мог остаться без пенсии после смерти отца на СВО
Вчера, 12:26
В Тобольске самые дорогие квартиры стоят 25 млн рублей
Вчера, 11:54
Украденные деньги тюменского банка закопали в одном из парков Москвы
Вчера, 11:39
По центру Тюмени прогулялся известный актер Сергей Безруков
Вчера, 11:27
Инесса Бранденбург должна вернуть 545 млн рублей, украденных из тюменского банка
Вчера, 12:40