Уватскому краеведческому музею исполнилось 15 лет

Posted 4 февраля 12:08
Published 4 февраля 12:08
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
Сейчас в музее хранятся свыше 8,5 тысяч экспонатов, и их число растёт с каждым годом.
В Увате собрано немало уникальных экспонатов. К примеру, отпечаток листа тропического дерева гинкго — самый древний экспонат в музее, занесенный в «Книгу рекордов Тюменской области». Это дерево-реликт эпохи динозавров. Возраст отпечатка — около 450 миллионов лет.
«С Уватом связана и легенда о Золотой бабе. Ей посвящена отдельная экспозиция. Идол исчез четыре века назад во время штурма казаками Демьянского городка, располагавшегося на территории района», — рассказала директор музея.
В настоящее время в краеведческом музее Увата проходит около 80 выставок, не считая постоянных экспозиций.
«Наш районный краеведческий музей „Легенды седого Иртыша“ известен за пределами не только района, но и региона. В год его посещают около 20 тысяч человек. Все, кто хоть раз в нем побывал, остаются в восторге, а полученные здесь знания и впечатления остаются в памяти на всю жизнь», — отметил глава Уватского района Вячеслав Елизаров.
Стоит отметить, что музеи Тюменской области ведут огромную научно-просветительскую и образовательно-воспитательную работу, по крупицам собирая и сохраняя памятники материальной и духовной культуры. Энтузиазм музейщиков позволяет молодым поколениям прикоснуться к истории и реликвиям своего народа, что играет большую роль в культурном и патриотическом воспитании.