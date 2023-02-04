nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 февраля 12:08

Published 4 февраля 12:08

Modified Сегодня, 15:16

Updated Сегодня, 15:16

Уватскому краеведческому музею исполнилось 15 лет

4 февраля 2023, 12:08
Фото: пресс-служба администрации Уватского района
Один из самых лучших районных музеев Тюменской области — Уватский, отмечает свое 15-летие. О том, чем занимается музей сейчас, какие выставки проводит, рассказали в пресс-службе правительства региона.

Сейчас в музее хранятся свыше 8,5 тысяч экспонатов, и их число растёт с каждым годом.

В Увате собрано немало уникальных экспонатов. К примеру, отпечаток листа тропического дерева гинкго — самый древний экспонат в музее, занесенный в «Книгу рекордов Тюменской области». Это дерево-реликт эпохи динозавров. Возраст отпечатка — около 450 миллионов лет.

«С Уватом связана и легенда о Золотой бабе. Ей посвящена отдельная экспозиция. Идол исчез четыре века назад во время штурма казаками Демьянского городка, располагавшегося на территории района», — рассказала директор музея.

В настоящее время в краеведческом музее Увата проходит около 80 выставок, не считая постоянных экспозиций.

«Наш районный краеведческий музей „Легенды седого Иртыша“ известен за пределами не только района, но и региона. В год его посещают около 20 тысяч человек. Все, кто хоть раз в нем побывал, остаются в восторге, а полученные здесь знания и впечатления остаются в памяти на всю жизнь», — отметил глава Уватского района Вячеслав Елизаров.

Стоит отметить, что музеи Тюменской области ведут огромную научно-просветительскую и образовательно-воспитательную работу, по крупицам собирая и сохраняя памятники материальной и духовной культуры. Энтузиазм музейщиков позволяет молодым поколениям прикоснуться к истории и реликвиям своего народа, что играет большую роль в культурном и патриотическом воспитании.

Подпишитесь
Тюменцы стали есть больше пельменей и покупных котлет
8 февраля 04:52
Движение ограничили на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск
Сегодня, 08:53
Режим повышенной готовности продлили в Тюменской области
Сегодня, 09:09
Тюменцы заметили кружащий в небе самолет. Что случилось?
Сегодня, 08:16
«Бьют за челку и аниме-принт»: на представителей «ЧВК Редан» объявили охоту
Сегодня, 08:07
Тюменец оскорблениями президента добился установки камеры в подъезде
Сегодня, 10:15