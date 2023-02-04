Тюменские власти добавили часы к бесплатному «окну» на платных парковках

И добавил, что новые парковки в центре Тюмени, открывающиеся 6 февраля, будут работать в тестовом режиме в течение двух недель. На паркинге будут дежурить волонтеры, которые при необходимости разъяснят автовладельцам порядок оплаты парковочного места, помогут установить мобильное приложение и т. д.