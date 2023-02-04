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Published Сегодня, 07:36

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Updated Сегодня, 08:28

Тюменские власти добавили часы к бесплатному «окну» на платных парковках

4 февраля 2023, 07:36
Фото: 1MI

Мэр Тюмени Кухарук добавил часы к бесплатному «окну» на платных парковках

Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук поручил департаменту дорожной инфраструктуры и транспорта установить время бесплатного пользования парковочным пространством, в том числе на паркинге, открывающемся с 6 февраля, с 18:00 до 9:00. Об этом он сообщил в своем тг-канале.
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Тюмень

По словам Кухарука, такое решение он принял в связи с многочисленными обращениями жителей Тюмени.

«При расширении парковочного пространства в адрес администрации Тюмени поступил ряд обращений от жителей центральной части города. В частности, из многоквартирных домов, расположенным по улицам Советская, Водопроводная, Комсомольская, Свердлова, Орджоникидзе, Осипенко и т. д. Тюменцы отметили, что возможность использования бесплатного парковочного пространства в установленный промежуток времени с 19:00 до 7:00, а также в выходные и праздничные дни, не всегда соответствует графику и потребностям большинства местных жителей. В связи с чем было принято решение установить часы бесплатного пользования платными парковками с 18:00 до 9 утра», — пояснил Руслан Кухарук.

И добавил, что новые парковки в центре Тюмени, открывающиеся 6 февраля, будут работать в тестовом режиме в течение двух недель. На паркинге будут дежурить волонтеры, которые при необходимости разъяснят автовладельцам порядок оплаты парковочного места, помогут установить мобильное приложение и т. д.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 6 февраля начнут работу новые платные парковки в границах улиц Герцена — Челюскинцев — Республики — Первомайской — Советской — Профсоюзной. Здесь появятся более 1600 машиномест.

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#Валентина Бурнашева#Платные парковки#Общество#Новости тюмени#Водители#Тюмень#Тюменская область#Руслан Кухарук
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