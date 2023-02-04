Тюменские власти добавили часы к бесплатному «окну» на платных парковках

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
По словам Кухарука, такое решение он принял в связи с многочисленными обращениями жителей Тюмени.
«При расширении парковочного пространства в адрес администрации Тюмени поступил ряд обращений от жителей центральной части города. В частности, из многоквартирных домов, расположенным по улицам Советская, Водопроводная, Комсомольская, Свердлова, Орджоникидзе, Осипенко и т. д. Тюменцы отметили, что возможность использования бесплатного парковочного пространства в установленный промежуток времени с 19:00 до 7:00, а также в выходные и праздничные дни, не всегда соответствует графику и потребностям большинства местных жителей. В связи с чем было принято решение установить часы бесплатного пользования платными парковками с 18:00 до 9 утра», — пояснил Руслан Кухарук.
И добавил, что новые парковки в центре Тюмени, открывающиеся 6 февраля, будут работать в тестовом режиме в течение двух недель. На паркинге будут дежурить волонтеры, которые при необходимости разъяснят автовладельцам порядок оплаты парковочного места, помогут установить мобильное приложение и т. д.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 6 февраля начнут работу новые платные парковки в границах улиц Герцена — Челюскинцев — Республики — Первомайской — Советской — Профсоюзной. Здесь появятся более 1600 машиномест.