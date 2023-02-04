Тюменские силовики навестили ребенка, пострадавшего от укусов бойцовской собаки

На этой неделе председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что взял под контроль дело о нападении пса на 2-летнего ребенка в Тюмени. Глава ведомства поручил передать уголовное дело в СУ СК по Тюменской области. В настоящее время дело принято к производству. Ведется расследование.