Тюменские силовики навестили ребенка, пострадавшего от укусов бойцовской собаки

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
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Updated Сегодня, 05:40
Ранее «Наш Город» писал, что 18 января в подъезде дома на улице Новотарманской на ребенка набросилась собака бойцовской породы. Хозяин пса, присутствовавший при инциденте, не смог его удержать. В результате ЧП юный тюменец получил рваные раны лица. Его пришлось госпитализировать.
На хозяина стаффорда было заведено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».
На этой неделе председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что взял под контроль дело о нападении пса на 2-летнего ребенка в Тюмени. Глава ведомства поручил передать уголовное дело в СУ СК по Тюменской области. В настоящее время дело принято к производству. Ведется расследование.