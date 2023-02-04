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Published Сегодня, 04:51

Modified Сегодня, 05:40

Updated Сегодня, 05:40

Тюменские силовики навестили ребенка, пострадавшего от укусов бойцовской собаки

4 февраля 2023, 04:51
Фото: СУ СК России по Тюменской области

Двухлетнего тюменца, пострадавшего от укусов бойцовской собаки, выписали из больницы

2-летнего малыша, пострадавшего от укусов стаффордширского терьера, выписали из больницы. Мальчика навестили тюменские силовики. Сотрудники Следственного комитета подарили ребенку игрушки и пообщались с родителями юного тюменца.
Сюжет
Тюмень

Ранее «Наш Город» писал, что 18 января в подъезде дома на улице Новотарманской на ребенка набросилась собака бойцовской породы. Хозяин пса, присутствовавший при инциденте, не смог его удержать. В результате ЧП юный тюменец получил рваные раны лица. Его пришлось госпитализировать.

На хозяина стаффорда было заведено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

На этой неделе председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что взял под контроль дело о нападении пса на 2-летнего ребенка в Тюмени. Глава ведомства поручил передать уголовное дело в СУ СК по Тюменской области. В настоящее время дело принято к производству. Ведется расследование.

 

 

Расследованием дела о нападении стаффордширского терьера на ребенка займется СК
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Собаки#Происшествия#Следственный комитет#Тюмень#Суд#Уголовное дело#Тюменская область
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