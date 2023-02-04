Тюменские инженеры собирают коптеры для бойцов СВО

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
По словам инженеров, собранные в Тюмени коптеры, намного дешевле аналогов, но в качестве им не уступают. Первый аппарат уже передан бойцам добровольческого отряда. В ближайшее время он будет запущен в работу.
Ранее «Наш Город» писал, что депутат Государственной думы от партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов обратился к губернатору Тюменской области с просьбой помочь с обеспечением мобилизованных необходимой экипировкой.