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Posted Сегодня, 05:13

Published Сегодня, 05:13

Modified Сегодня, 05:15

Updated Сегодня, 05:15

Тюменские инженеры собирают коптеры для бойцов СВО

4 февраля 2023, 05:13
Фото: тг-канал Александр Моор

Тюменские энтузиасты начали делать коптеры для бойцов СВО

Тюменские инженеры-энтузиасты начали собирать коптеры для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем тг-канале.
Сюжет
Тюмень

По словам инженеров, собранные в Тюмени коптеры, намного дешевле аналогов, но в качестве им не уступают. Первый аппарат уже передан бойцам добровольческого отряда. В ближайшее время он будет запущен в работу.

Ранее «Наш Город» писал, что депутат Государственной думы от партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов обратился к губернатору Тюменской области с просьбой помочь с обеспечением мобилизованных необходимой экипировкой.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Частичная мобилизация#Военные#Военнослужащие#Тюмень#Тюменская область
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