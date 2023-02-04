Пьяный житель Заводоуковска украл машину у своего друга, с которым ехал на дискотеку

Хозяину Toyota Corolla пришлось обращаться в полицию с заявлением об угоне автомобиля. Нетрезвого угонщика задержали. Почему он угнал машину у своего приятеля, мужчина объяснить не смог. Теперь ему грозит административная ответственность за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, его ждет наказание за угон машины.