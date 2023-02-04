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Posted Сегодня, 06:23

Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

Пьяный житель Заводоуковска украл машину у своего друга, с которым ехал на дискотеку

4 февраля 2023, 06:23
Фото: ГИБДД

В Тюменской области пьяный пассажир угнал машину у водителя

Почти криминальная история произошла накануне вечером под Заводоуковском. Пьяный пассажир угнал автомобиль Toyota Corolla у водителя, с которым ехал на дискотеку в Упоровский район.
Сюжет
Тюмень

Молодые люди с компанией собирались отдохнуть в клубе. По пути они сделали остановку в селе Новолыбаево. Когда водитель и пассажиры вышли из машины подышать свежим воздухом, сидевший в автомобиле 30-летний нетрезвый тюменец неожиданно перебрался на водительское кресло и уехал в неизвестном направлении.

Хозяину Toyota Corolla пришлось обращаться в полицию с заявлением об угоне автомобиля. Нетрезвого угонщика задержали. Почему он угнал машину у своего приятеля, мужчина объяснить не смог. Теперь ему грозит административная ответственность за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, его ждет наказание за угон машины.

Всего за минувшую ночь инспекторы ДПС задержали на тюменских дорогах 16 нетрезвых водителей.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером в селе Аромашево водитель, пытаясь уехать от преследовавших его сотрудников ГИБДД, попал в аварию. В ДТП пострадала 16-летняя девочка — пассажирка легковушки.

Тюменец, пытаясь скрыться от сотрудников ГИБДД, попал в ДТП. Видео
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#ГИБДД#Водители#Угон автомобиля#Тюмень#Тюменская область
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