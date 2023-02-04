Огромный коттедж с личным розарием и комнатой для прислуги продают под Тюменью

На земельном участке построен гостевой деревянный дом на 250 «квадратов». На первом этаже располагается баня, каминная, кухня, комната для хранения овощей. На втором этаже — комната отдыха, спальня. В комнату для прислуги площадью 17 кв. м. есть отдельных вход.