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Posted Сегодня, 15:55

Published Сегодня, 15:55

Modified Сегодня, 15:57

Updated Сегодня, 15:57

Огромный коттедж с личным розарием и комнатой для прислуги продают под Тюменью

4 февраля 2023, 15:55
Фото: Этажи

За 110 млн рублей продают шикарный особняк около Тюмени

На продажу выставлен загородный дом в Боровском площадью 472 «квадратов» и общей территорией в 38 соток. Цена его составляет 110 миллионов рублей.
Сюжет
Тюмень
«Загородный дом в современном классическом стиле находится на берегу Андреевского озера. Участок в лесной зоне, в 50-ти метрах водоем. Граничит с огороженным пляжем на 4 дома», — уточнил продавец на сайте «Этажи».

На земельном участке построен гостевой деревянный дом на 250 «квадратов». На первом этаже располагается баня, каминная, кухня, комната для хранения овощей. На втором этаже — комната отдыха, спальня. В комнату для прислуги площадью 17 кв. м. есть отдельных вход.

Фото: Этажи

На территории обустроен сад с личным розарием на 300 роз, голубыми елями, кедрами, можжевельником, яблонями и грушами. Продуман ландшафтный дизайн с подсветкой на два уровня с различными насаждениями.

Деревянную беседку разместили на воде, около пруда с мостиком, рыбами. Внутри беседки есть шашлычная, барбекю, гриль, площадка с камином, печь для приготовления. Беседка с водоотведением горячей и холодной воды. 

В Тюмени продают торговый центр на Спасской за 230 миллионов рублей
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«Наш Город» писал, что в Тюмени за 230 млн рублей продают двухэтажный торговый центр в мкр. Комарово. Общая площадь торгового объекта составляет 1,29 тысяч кв. м. 

#Анна Доронина#Тюмень#Общество#Недвижимость#Загородная недвижимость#Коттеджи#Тюменская область
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