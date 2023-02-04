Огромный коттедж с личным розарием и комнатой для прислуги продают под Тюменью

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
Modified Сегодня, 15:57
Updated Сегодня, 15:57
«Загородный дом в современном классическом стиле находится на берегу Андреевского озера. Участок в лесной зоне, в 50-ти метрах водоем. Граничит с огороженным пляжем на 4 дома», — уточнил продавец на сайте «Этажи».
На земельном участке построен гостевой деревянный дом на 250 «квадратов». На первом этаже располагается баня, каминная, кухня, комната для хранения овощей. На втором этаже — комната отдыха, спальня. В комнату для прислуги площадью 17 кв. м. есть отдельных вход.
На территории обустроен сад с личным розарием на 300 роз, голубыми елями, кедрами, можжевельником, яблонями и грушами. Продуман ландшафтный дизайн с подсветкой на два уровня с различными насаждениями.
Деревянную беседку разместили на воде, около пруда с мостиком, рыбами. Внутри беседки есть шашлычная, барбекю, гриль, площадка с камином, печь для приготовления. Беседка с водоотведением горячей и холодной воды.
«Наш Город» писал, что в Тюмени за 230 млн рублей продают двухэтажный торговый центр в мкр. Комарово. Общая площадь торгового объекта составляет 1,29 тысяч кв. м.