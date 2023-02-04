nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:30

Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:32

Updated Сегодня, 14:32

Новый созыв студсовета Тюменской области выбрал председателя

4 февраля 2023, 14:30
Фото: Студсовет72 | Студцентр Тюменской области

Тюменский Студенческий совет определился с председателем

Студенческий совет Тюменской области уже в новом составе избрал председателя. Им оказался председатель объединенного совета обучающихся ТИУ. Всего в созыве Студсовета 20 человек, студенты университетов и колледжей.
Сюжет
Тюмень

За кандидатов в новый созыв Студенческого совета Тюменской области проголосовали более 2,5 тысяч человек. В ТОП-15 совета вошли студенты ТюмГУ, ТИУ, ГАУ Северного Зауралья, Ялуторовского медицинского колледжа и других учреждений.

Еще 5 человек в новом созыве — председатели объединенных советов обучающихся вузов. Председателем самого Студсовета избран Михаил Ляшевич, председатель совета ТИУ. Его заместителями стали Елизавета Шевченко из ГАУ Северного Зауралья и Дания Степанова из Тюменского ГМУ, рассказали в Студсовете. 

Губернатор Тюменской области Александр Моор уже познакомился с новым созывом. В ходе встречи Студенческий совет презентовал итоги 2022 года.

Всего было подано 203 заявки от желающих войти в Студсовет. Новых участников выбирали по результатам голосования. Перед этим кандидаты записывали видеоролики о том, как хотели бы развивать студенчество, проходили собеседование, участвовали в дебатах.

Тюменского студента почти 5 часов допрашивали после одиночного пикета
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал что около 30% студентов не могут устроиться на работу из-за того, что кандидатам предлагают слишком низкую зарплату. 

#Анна Доронина#Студенты#Университеты#Образование#Высшее образование#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
В Тюмени экс-полицейскому вынесли приговор за стрельбу в человека. Видео
Вчера, 11:06
Маленький тюменец мог остаться без пенсии после смерти отца на СВО
Вчера, 12:26
В Тобольске самые дорогие квартиры стоят 25 млн рублей
Вчера, 11:54
Украденные деньги тюменского банка закопали в одном из парков Москвы
Вчера, 11:39
По центру Тюмени прогулялся известный актер Сергей Безруков
Вчера, 11:27
Инесса Бранденбург должна вернуть 545 млн рублей, украденных из тюменского банка
Вчера, 12:40