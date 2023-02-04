Новый созыв студсовета Тюменской области выбрал председателя

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
За кандидатов в новый созыв Студенческого совета Тюменской области проголосовали более 2,5 тысяч человек. В ТОП-15 совета вошли студенты ТюмГУ, ТИУ, ГАУ Северного Зауралья, Ялуторовского медицинского колледжа и других учреждений.
Еще 5 человек в новом созыве — председатели объединенных советов обучающихся вузов. Председателем самого Студсовета избран Михаил Ляшевич, председатель совета ТИУ. Его заместителями стали Елизавета Шевченко из ГАУ Северного Зауралья и Дания Степанова из Тюменского ГМУ, рассказали в Студсовете.
Губернатор Тюменской области Александр Моор уже познакомился с новым созывом. В ходе встречи Студенческий совет презентовал итоги 2022 года.
Всего было подано 203 заявки от желающих войти в Студсовет. Новых участников выбирали по результатам голосования. Перед этим кандидаты записывали видеоролики о том, как хотели бы развивать студенчество, проходили собеседование, участвовали в дебатах.
Ранее «Наш Город» писал что около 30% студентов не могут устроиться на работу из-за того, что кандидатам предлагают слишком низкую зарплату.