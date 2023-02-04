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Published Сегодня, 17:41

Modified Сегодня, 20:55

Updated Сегодня, 20:55

«На мою собаку может напасть ребенок»: тюменцы недовольны новыми правилами выгула

4 февраля 2023, 17:41
Фото: 1MI

Жители Тюмени просят сделать безопасный выгул для собак

Тюменские власти дополнили постановление о выгуле собак рядом требований, за несоблюдение которых хозяев питомцев отныне будут штрафовать. В паблике «ЧС Тюмень» по этому поводу появилась жалоба от местной жительницы.
Сюжет
Тюмень
«Уважаемые власти, закон о собаках вы приняли, теперь объясните, как возможно выполнить требования! У нас есть площадка для выгула собак, но: она не огорожена от слова совсем! Соответственно, собака гуляет строго на поводке, так как может подбежать ребенок с огромной палкой (мама просто идет в метрах 5 от своего чада) или стая бездомных агрессивных собак… Сделайте, пожалуйста, безопасный выгул для домашних собак, потом требуйте соблюдения закона!», — написала горожанка.

В комментариях некоторые поддержали автора поста и рассказали про свой случай.

«По закону на выгулочной площадке я имею право снять с питомца поводок и намордник. Парадокс! Она не огорожена, а за спиной детская площадка, и также не огорожена! Интересны комментарии администрации Ленинского района по этому поводу, я выгуливаю пса по закону, кто будет виноват в случае чего???» — поделилась одна из подписчиц паблика.

Напомним, ранее «Наш город» сообщал, что постановление о выгуле собак дополнили  правилами, в числе которых — обязанность со стороны хозяев пресекать проявление агрессии своих питомцев и выводить их к месту выгула и до дома строго на поводке и в наморднике.

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#Елена Чебоксарова#Собаки#Бродячие собаки#Выгул#Постановление#Тюмень#Тюменцы
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