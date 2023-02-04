«На мою собаку может напасть ребенок»: тюменцы недовольны новыми правилами выгула

Posted Сегодня, 17:41
Published Сегодня, 17:41
Modified Сегодня, 20:55
Updated Сегодня, 20:55
«Уважаемые власти, закон о собаках вы приняли, теперь объясните, как возможно выполнить требования! У нас есть площадка для выгула собак, но: она не огорожена от слова совсем! Соответственно, собака гуляет строго на поводке, так как может подбежать ребенок с огромной палкой (мама просто идет в метрах 5 от своего чада) или стая бездомных агрессивных собак… Сделайте, пожалуйста, безопасный выгул для домашних собак, потом требуйте соблюдения закона!», — написала горожанка.
В комментариях некоторые поддержали автора поста и рассказали про свой случай.
«По закону на выгулочной площадке я имею право снять с питомца поводок и намордник. Парадокс! Она не огорожена, а за спиной детская площадка, и также не огорожена! Интересны комментарии администрации Ленинского района по этому поводу, я выгуливаю пса по закону, кто будет виноват в случае чего???» — поделилась одна из подписчиц паблика.
Напомним, ранее «Наш город» сообщал, что постановление о выгуле собак дополнили правилами, в числе которых — обязанность со стороны хозяев пресекать проявление агрессии своих питомцев и выводить их к месту выгула и до дома строго на поводке и в наморднике.