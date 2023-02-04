«На мою собаку может напасть ребенок»: тюменцы недовольны новыми правилами выгула

Напомним, ранее «Наш город» сообщал, что постановление о выгуле собак дополнили правилами, в числе которых — обязанность со стороны хозяев пресекать проявление агрессии своих питомцев и выводить их к месту выгула и до дома строго на поводке и в наморднике.