На 9,8% вырос средний уровень зарплат в Тюменской области

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
В самом начале 2022 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников тюменских организаций составила 52,5 тысячи рублей. К октябрю того же года уровень зарплаты повысился до 60,3 тысяч рублей в месяц.
Самым сложным месяцем стал январь (52 587 рублей), а самые высокие зарплаты регистрировались в июне и июле — 63 тысячи рублей и 64,1 тысячи рублей соответственно.
В Тюменской области самую высокую зарплату в 2022 году традиционно получали специалисты сферы добычи нефти и газа — 170,5 тысяч рублей. Более 100 тысяч рублей также получали работники отрасли добычи полезных ископаемых (155,2 тысяч рублей), производства химвеществ и химпродуктов (146,7 тысяч рублей), производства машин и оборудования (137,1 тысяч рублей).
Меньше всего получали работники в сферах производства мебели (18,5 тысяч рублей), производства прочих транспортных средств и оборудования (21 тысяча рублей), производства текстильных изделий (22,9 тысячи рублей).
Ранее «Наш Город» рассказывал о самых высокооплачиваемых вакансиях в Тюменской области. Среди них менеджер по продаже малоэтажных домов с зарплатой от 125 до 300 тысяч рублей, агент по недвижимости на зарплату до 250 тысяч рублей, врач ультразвуковой диагностики с зарплатой 200-250 тысяч рублей.