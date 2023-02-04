На 9,8% вырос средний уровень зарплат в Тюменской области

Ранее «Наш Город» рассказывал о самых высокооплачиваемых вакансиях в Тюменской области. Среди них менеджер по продаже малоэтажных домов с зарплатой от 125 до 300 тысяч рублей, агент по недвижимости на зарплату до 250 тысяч рублей, врач ультразвуковой диагностики с зарплатой 200-250 тысяч рублей.