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Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

На 9,8% вырос средний уровень зарплат в Тюменской области

4 февраля 2023, 13:22
Фото: 1MI

Средняя зарплата в Тюменской области составляет более 59 тысяч рублей

Тюменьстат опубликовал данные об изменении заработных плат в регионе за 2022 год. В среднем, в период с января по октябрь 2022 года, номинальная начисленная зарплата жителей Тюменской области составила 59,3 тысяч рублей.
Сюжет
Тюмень

В самом начале 2022 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников тюменских организаций составила 52,5 тысячи рублей. К октябрю того же года уровень зарплаты повысился до 60,3 тысяч рублей в месяц.

Самым сложным месяцем стал январь (52 587 рублей), а самые высокие зарплаты регистрировались в июне и июле — 63 тысячи рублей и 64,1 тысячи рублей соответственно.

В Тюменской области самую высокую зарплату в 2022 году традиционно получали специалисты сферы добычи нефти и газа — 170,5 тысяч рублей. Более 100 тысяч рублей также получали работники отрасли добычи полезных ископаемых (155,2 тысяч рублей), производства химвеществ и химпродуктов (146,7 тысяч рублей), производства машин и оборудования (137,1 тысяч рублей).

Меньше всего получали работники в сферах производства мебели (18,5 тысяч рублей), производства прочих транспортных средств и оборудования (21 тысяча рублей), производства текстильных изделий (22,9 тысячи рублей). 

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#Анна Доронина#Тюмень#Общество#Деньги#Трудоустройство#Зарплата#Средняя зарплата
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