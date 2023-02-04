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Posted Сегодня, 15:11

Published Сегодня, 15:11

Modified Сегодня, 15:13

Updated Сегодня, 15:13

Из плена на Украине освободили троих тюменцев

4 февраля 2023, 15:11
Фото: 1MI

Троих жителей Тюменской области вызволили из плена на Украине

Тюменцев, освобожденных из плена, сначала доставят в Москву на реабилитацию.
Сюжет
Тюмень

Факт того, что из плена в результате обмена освобождены три уроженца Тюменской области, подтвердил «Нашему Городу» Сергей Миневцев, уполномоченный по правам человека в регионе.

Перед тем, как вернуться к родным, горожане пройдут реабилитацию в Москве. После успешного лечения они смогут приехать в родной город. 

Тюменские инженеры собирают коптеры для бойцов СВО
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Сегодня «Наш Город» сообщал о том, что тюменские инженеры-энтузиасты собирают коптеры для военнослужащих в зоне спецоперации. Первый собранный аппарат скоро запустят в работу. 

#Анна Доронина#Военнослужащие#Уполномоченный по правам человека#Реабилитация#Общество#Тюмень#Тюменская область
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