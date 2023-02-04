Из плена на Украине освободили троих тюменцев

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Факт того, что из плена в результате обмена освобождены три уроженца Тюменской области, подтвердил «Нашему Городу» Сергей Миневцев, уполномоченный по правам человека в регионе.
Перед тем, как вернуться к родным, горожане пройдут реабилитацию в Москве. После успешного лечения они смогут приехать в родной город.
Сегодня «Наш Город» сообщал о том, что тюменские инженеры-энтузиасты собирают коптеры для военнослужащих в зоне спецоперации. Первый собранный аппарат скоро запустят в работу.