Что и как посеять к концу зимы: эксперт дала тюменским садоводам рекомендации

Posted Сегодня, 17:24
Published Сегодня, 17:24
Modified Сегодня, 17:39
Updated Сегодня, 17:39
Эксперт рассказала, что настоящее время больше всего подходит для посева высокорослых сортов, гибридов перца и баклажанов, а через неделю уже можно будет высаживать томаты.
Чтобы проверить семена на годность, специалист рекомендует положить их в солевой раствор. Всплывают, по ее словам, только пустые семена.
Особое внимание эксперт советует уделить грунту. Он должен иметь высокие показатели воздухо- и влагопроницаемости и не содержать патогенную микрофлору. Для овощных и цветочных культур лучше брать грунт на основе верхнего торфа с рыхлой и легкой структурой.
Ранее «Наш город» сообщал, что в 2023 году регион полностью обеспечен семенами лесных растений для посевных работ в питомниках.