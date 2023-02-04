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Posted Сегодня, 17:24

Published Сегодня, 17:24

Modified Сегодня, 17:39

Updated Сегодня, 17:39

Что и как посеять к концу зимы: эксперт дала тюменским садоводам рекомендации

4 февраля 2023, 17:24
Фото: 1MI

Тюменским дачникам дали советы, какие культуры можно сажать в феврале

По словам эксперта межрегионального отделения союза садоводов Нины Щербаковой, активный сезон посадок культур начинается в феврале. Об этом сообщает «Тюменская область сегодня».

Эксперт рассказала, что настоящее время больше всего подходит для посева высокорослых сортов, гибридов перца и баклажанов, а через неделю уже можно будет высаживать томаты.

Чтобы проверить семена на годность, специалист рекомендует положить их в солевой раствор. Всплывают, по ее словам, только пустые семена.

Особое внимание эксперт советует уделить грунту. Он должен иметь высокие показатели воздухо- и влагопроницаемости и не содержать патогенную микрофлору. Для овощных и цветочных культур лучше брать грунт на основе верхнего торфа с рыхлой и легкой структурой.

Ранее «Наш город» сообщал, что в 2023 году регион полностью обеспечен семенами лесных растений для посевных работ в питомниках.

В Тюменской области заготовлено почти 2,5 тонны семян лесных растений
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#Елена Чебоксарова#Растения#Растениеводство#Дача#Садоводческое общество#Садоводы#Мнение эксперта#Советы специалистов
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