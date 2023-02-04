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Posted 4 февраля 08:54

Published 4 февраля 08:54

Modified Сегодня, 14:59

Updated Сегодня, 14:59

Четыре тюменских организации стали призерами всероссийского конкурса

4 февраля 2023, 08:54
Фото: Департамент труда и занятости населения Тюменской области
Минтруда РФ определило победителей всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» по итогам деятельности в 2021 году. В числе призеров - четыре предприятия из Тюменской области, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

Второе место в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы» занял филиал компании «Россети Тюмень» «Тюменские электрические сети».

У образовательного центра «Гелиос» второе место в двух номинациях: «За создание и развитие рабочих мест в организациях непроизводственной сферы» и «За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы».

Тюменский детский сад № 36 занял второе место в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы». 

Тюменский индустриальный университет заработал 3 место в номинации «За развитие социального партнерства в организациях непроизводственной сферы».

Награждение пройдет 17 февраля в правительстве Российской Федерации.

Федеральный конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится Министерством труда и социальной защиты РФ ежегодно уже 12 лет. Лучшие работодатели представляют проекты, которые добиваются высокой эффективности в решении социальных задач: развитие корпоративной культуры и сохранение здоровья, дополнительные социальные гарантии и компенсации. И тюменские организации ежегодно отмечаются наградами конкурса.

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