Четыре тюменских организации стали призерами всероссийского конкурса

Posted 4 февраля 08:54
Published 4 февраля 08:54
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
Второе место в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы» занял филиал компании «Россети Тюмень» «Тюменские электрические сети».
У образовательного центра «Гелиос» второе место в двух номинациях: «За создание и развитие рабочих мест в организациях непроизводственной сферы» и «За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы».
Тюменский детский сад № 36 занял второе место в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы».
Тюменский индустриальный университет заработал 3 место в номинации «За развитие социального партнерства в организациях непроизводственной сферы».
Награждение пройдет 17 февраля в правительстве Российской Федерации.
Федеральный конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится Министерством труда и социальной защиты РФ ежегодно уже 12 лет. Лучшие работодатели представляют проекты, которые добиваются высокой эффективности в решении социальных задач: развитие корпоративной культуры и сохранение здоровья, дополнительные социальные гарантии и компенсации. И тюменские организации ежегодно отмечаются наградами конкурса.