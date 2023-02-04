Четыре тюменских организации стали призерами всероссийского конкурса

Федеральный конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится Министерством труда и социальной защиты РФ ежегодно уже 12 лет. Лучшие работодатели представляют проекты, которые добиваются высокой эффективности в решении социальных задач: развитие корпоративной культуры и сохранение здоровья, дополнительные социальные гарантии и компенсации. И тюменские организации ежегодно отмечаются наградами конкурса.