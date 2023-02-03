Он, как и Савветеев понимает, что выбор тарифа — дело тонкое и, в данном вопросе, решающее. А потому было решено, что цены на парковку в разных зонах не будут фиксированными. Цена будет меняться в зависимости от спроса. Допускалось, что при низкой заинтересованности в парковочной зоне, ее стоимость может упасть до нуля.