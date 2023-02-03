Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
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Updated Сегодня, 07:24
С 6 февраля ф центре города практически нигде нельзя будет бесплатно припарковать автомобиль более чем на 15 минут. Новая зона платной парковки уже оборудована паркоматами и ждет понедельника. А потому идея с получение абонемента, о которой сообщал «Тюменьгортранс», уже выглядит, как необходимость.
Известно, что абонементы будут рассчитаны на разные сроки и будут избавлять тюменцев от постоянных процессов оплаты.
Ввод дополнительной зоны платной парковки водителей, ожидаемо, не порадовал. Некоторые из них намеренно оставляли свои авто в той зоне, которая станет платной, чтобы не тратиться на оплату парковки.
На тему платных парковок и системы тарифов рассуждал доктор физико-математических наук, профессор МФТИ, профессор Адыгейского государственного университета, ведущий научный сотрудник ЦЭМИ РАН Алексей Савватеев, когда посетил Тюмень с лекцией.
Тогда мы задали ему вопрос — сколько должна стоить парковка, чтобы водители не бунтовали, а все плюсы от введения платного парковочного пространства сохранялись?
«Здесь все не так просто, нельзя взять цифру из головы. Тут необходимо учитывать средний достаток горожан, что расчеты были более точными. Но все же попробуем предположить, как бы все работало. Если установить плату за час — 10 рублей, то система работать не будет. Для водителей — это копейки, а потому поток машин не уменьшится, а это и есть одна из главных задач платных парковок. А если установить страшный ценник в 500 рублей — то мы сразу заметим рост нарушений. Люди будут не готовы платить столько денег за аренду прямоугольника для машины, поэтому станут заклеивать номер и искать пути обхода правил», — рассуждал Савватеев.
По его мнению, цена в 30 рублей - оптимальна. Она выглядит и ощущается существенной, но не является запредельной и шокирующей.
Не смотря на очевидное нежелание водителей платить за «прямоугольник» для своей машины, у платного парковочного есть свои плюсы.
Во-первых, это забота об экологии. Некоторые водители, желая сэкономить, отказались от поездок в центр города на личном транспорте и пересели на общественный, а значит — сократили объем автомобильных выбросов в окружающую среду.
Вдобавок, снижении числа автомобилистов в центре города положительно сказывается на загруженности улиц и минимизирует пробки. Об этом уже говорил кандидат технических наук, доцент ТИУ и главный разработчик платного парковочного пространства — Алексей Осипенко.
Он убежден, что платные парковки городу необходимы и соответствующее решение было принято властями не для пополнения казны, а во имя упорядоченности движения. Осипенко сообщал, что при разработке схемы платных парковок, изучал опыт других стран, а также учитывал мнения тюменских пешеходов и водителей.
«Мы, ставя вопрос о решении проблемы с движением в центре города, еще рассматривали вариант с ограничением въезда на личных автомобилях вовсе. Могло быть так — одни водители могут приезжать по четным дням, другие — по нечетным. Делили бы водителей по номерам на автомобилях. Но это было бы слишком жестко. А потому мы выбрали более мягкий путь — платные парковки», — говорил доцент.
Он, как и Савветеев понимает, что выбор тарифа — дело тонкое и, в данном вопросе, решающее. А потому было решено, что цены на парковку в разных зонах не будут фиксированными. Цена будет меняться в зависимости от спроса. Допускалось, что при низкой заинтересованности в парковочной зоне, ее стоимость может упасть до нуля.