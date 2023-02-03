Вниманию тюменских водителей: сегодня в городе отключат несколько светофоров

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Светофоры отключат с 8.00 до 17.00 В этот период времени водителям нужно быть особенно внимательными, не игнорировать дорожные знаки и заранее планировать маршрут, выбирая пути объезда.
Ранее «Наш город» сообщал, что вчера на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск водитель автомобиля «Лада» выехал на встречку. В результате произошла автомобильная авария: погибли четыре человека, личности которых еще не установлены.