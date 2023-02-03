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Published Сегодня, 02:55

Modified Сегодня, 03:17

Updated Сегодня, 03:17

Вниманию тюменских водителей: сегодня в городе отключат несколько светофоров

3 февраля 2023, 02:55
Фото: 1MI

В Тюмени 3 февраля на четырех перекрестках улиц отключат светофоры

В Тюмени на четырех участках дорог не будут работать светофорные объекты в связи с плановыми работами. Отключения возможны на пересечении улиц: Мира и Червишевского тракта, Магнитогорской и Московского тракта, в районе домов № 39 и № 100 по Московскому тракту, сообщают в МКУ «Тюменьгортранс».
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ДТП

Светофоры отключат с 8.00 до 17.00 В этот период времени водителям нужно быть особенно внимательными, не игнорировать дорожные знаки и заранее планировать маршрут, выбирая пути объезда.

Ранее «Наш город» сообщал, что вчера на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск водитель автомобиля «Лада» выехал на встречку. В результате произошла автомобильная авария: погибли четыре человека, личности которых еще не установлены.

На тюменской трассе в ДТП погибли 4 человека
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#Елена Чебоксарова#Светофор#Отключения светофоров#Водители#Автомобилисты#ДТП#Дорожное движение#Червишевский тракт#Московский тракт#Московский
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