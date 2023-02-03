Вниманию тюменских водителей: сегодня в городе отключат несколько светофоров

В Тюмени 3 февраля на четырех перекрестках улиц отключат светофоры

В Тюмени на четырех участках дорог не будут работать светофорные объекты в связи с плановыми работами. Отключения возможны на пересечении улиц: Мира и Червишевского тракта, Магнитогорской и Московского тракта, в районе домов № 39 и № 100 по Московскому тракту, сообщают в МКУ «Тюменьгортранс».

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