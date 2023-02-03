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Posted Сегодня, 13:56

Published Сегодня, 13:56

Modified Сегодня, 13:56

Updated Сегодня, 13:56

Власти Тюменской области ищут ревизора финансово-казначейского управления

3 февраля 2023, 13:56
Фото: 1MI

В Тюменской области ищут замначальника финансово-казначейского управления

Тобольское финансово-казначейское управление ищет замначальника. Вакансия размещена на портале «Госслужба» 2 февраля. Ему готовы платить от 40 до 52 тысяч в месяц. Заявки можно отправлять до 22 числа.

Соискателю предлагают срочный контракт. Сотрудник должен «ежемесячно готовит: 1) мониторинг исполнения консолидированного бюджета муниципального района; 2) информацию о финансировании мероприятий по профилактике правонарушений; 3) информацию об остатках средств на счетах бюджетов Тобольского района.

Специалист должен проработать на госслужбе от 2 лет.

В конце января «Наш город» сообщал, что в аппарате губернатора Тюменской области наблюдается кадровый дефицит.

В аппарате губернатора Тюменской области наблюдается кадровый дефицит
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