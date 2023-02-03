Власти Тюменской области ищут ревизора финансово-казначейского управления

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Соискателю предлагают срочный контракт. Сотрудник должен «ежемесячно готовит: 1) мониторинг исполнения консолидированного бюджета муниципального района; 2) информацию о финансировании мероприятий по профилактике правонарушений; 3) информацию об остатках средств на счетах бюджетов Тобольского района.
Специалист должен проработать на госслужбе от 2 лет.
В конце января «Наш город» сообщал, что в аппарате губернатора Тюменской области наблюдается кадровый дефицит.