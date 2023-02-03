Власти Тюменской области ищут ревизора финансово-казначейского управления

В Тюменской области ищут замначальника финансово-казначейского управления

Тобольское финансово-казначейское управление ищет замначальника. Вакансия размещена на портале «Госслужба» 2 февраля. Ему готовы платить от 40 до 52 тысяч в месяц. Заявки можно отправлять до 22 числа.