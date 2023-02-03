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Posted Сегодня, 09:06

Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

В ЯНАО новорождённую девочку назвали Россией

3 февраля 2023, 09:06
Фото: Ноябрьская ЦГБ

В Ноябрьске родилась девочка по имени Россия

Накануне из перинатального центра городской больницы Ноябрьска выписали маму с малышкой по имени Россия. У девочки есть старший братик.
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Дети

Дочь Людмилы появилась на свет 31 января. Её вес при рождении составлял 2 680 граммов, а рост — 49 сантиметров. Об этом рассказали в соцсетях Ноябрьской ЦГБ.

Фото: Ноябрьская ЦГБ

В семье Людмилы и Александра есть ещё один ребёнок — сын Николай.

На Ямале это второй ребёнок с таким патриотичным именем. 14-летняя Россия Сэротэтто живёт в Яр-Сале. У неё также есть 3 сестры — Марта, Сталина и Руслана. 

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Ранее «Наш Город» рассказывал, что тюменцы в 2022 году новорождённых дочек чаще всего называли Виктория, Ева, Анна и Алиса. А мальчиков — Александр, Матвей, Роман и Михаил. 

#Анна Доронина#Имена#Родители#Дети#Перинатальный центр#Общество#Тюменская область
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