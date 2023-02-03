В ЯНАО новорождённую девочку назвали Россией

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Дочь Людмилы появилась на свет 31 января. Её вес при рождении составлял 2 680 граммов, а рост — 49 сантиметров. Об этом рассказали в соцсетях Ноябрьской ЦГБ.
В семье Людмилы и Александра есть ещё один ребёнок — сын Николай.
На Ямале это второй ребёнок с таким патриотичным именем. 14-летняя Россия Сэротэтто живёт в Яр-Сале. У неё также есть 3 сестры — Марта, Сталина и Руслана.
Ранее «Наш Город» рассказывал, что тюменцы в 2022 году новорождённых дочек чаще всего называли Виктория, Ева, Анна и Алиса. А мальчиков — Александр, Матвей, Роман и Михаил.