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Posted Сегодня, 16:27

Published Сегодня, 16:27

Modified Сегодня, 16:39

Updated Сегодня, 16:39

В Тюменской области выявили 39 участков под жилое строительство

3 февраля 2023, 16:27
Фото: 1MI

В Тюменской области отдадут 491 га под жилую застройку земли

В рамках проекта «Земля для стройки» Управление Росреестра за ушедший год выявило 39 территорий площадью около 500 га, подходящих для жилищного строительства, сообщает «РБК Тюмень».

При этом площадь 191 га уже используется.

Глава ведомства Владимир Кораблев рассказал, что пригодные участки вместе с их характеристиками застройщики могут найти на публичной кадастровой карте.

Проект «Земля для стройки» создан, чтобы помочь тюменским властям выявить территории, которые можно отдать под жилую застройку. Владимир Кораблев отметил, что по итогам 2022 года наш регион поставил рекорд в области жилищного строительства.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени построят новые дорожные развязки, и на это потребуется выделить крупную сумму из областного бюджета.

В Тюмени на ремонт и строительство дорог потратят более 3 миллиардов рублей
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#Елена Чебоксарова#Тюменский строитель#Строительство#Жилая застройка#Земельный участок#Земля#Росреестр#Управление Росреестра
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