В Тюменской области выявили 39 участков под жилое строительство

Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
Modified Сегодня, 16:39
Updated Сегодня, 16:39
При этом площадь 191 га уже используется.
Глава ведомства Владимир Кораблев рассказал, что пригодные участки вместе с их характеристиками застройщики могут найти на публичной кадастровой карте.
Проект «Земля для стройки» создан, чтобы помочь тюменским властям выявить территории, которые можно отдать под жилую застройку. Владимир Кораблев отметил, что по итогам 2022 года наш регион поставил рекорд в области жилищного строительства.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени построят новые дорожные развязки, и на это потребуется выделить крупную сумму из областного бюджета.