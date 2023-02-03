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Published Сегодня, 14:14

Modified Сегодня, 14:14

Updated Сегодня, 14:14

В тюменском правительстве кадровый дефицит из-за увольнений чиновников

3 февраля 2023, 14:14
Фото: 1MI

Увольнения чиновников создали дефицит кадров в тюменском правительстве

В аппарате губернатора Тюменской области образовался штатный дефицит в 14,5%, сообщает URA.RU. На данный момент размещены вакансии для замещения должностей. В ближайшее время несколько сотрудников будут трудоустроены.
«В аппарате губернатора Тюменской области вакантные должности составляют 14,5%. Наличие вакансий обусловлено увольнением сотрудников и внутренними перемещениями», — сообщает URA.RU со ссылкой на информцентр правительства Тюменской области.

Ранее «Наш город» сообщал, что в конце января на одном из порталов появилось 14 вакансий в аппарат губернатора Тюменской области. нужны советники, помощники, консультанты, начальники отделов.

В аппарате губернатора Тюменской области наблюдается кадровый дефицит
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Работа#Деньги#Экономика#Чиновники
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