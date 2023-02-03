В тюменском правительстве кадровый дефицит из-за увольнений чиновников

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
«В аппарате губернатора Тюменской области вакантные должности составляют 14,5%. Наличие вакансий обусловлено увольнением сотрудников и внутренними перемещениями», — сообщает URA.RU со ссылкой на информцентр правительства Тюменской области.
Ранее «Наш город» сообщал, что в конце января на одном из порталов появилось 14 вакансий в аппарат губернатора Тюменской области. нужны советники, помощники, консультанты, начальники отделов.