В тюменском правительстве кадровый дефицит из-за увольнений чиновников

Увольнения чиновников создали дефицит кадров в тюменском правительстве

В аппарате губернатора Тюменской области образовался штатный дефицит в 14,5%, сообщает URA.RU. На данный момент размещены вакансии для замещения должностей. В ближайшее время несколько сотрудников будут трудоустроены.