nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:38

Published Сегодня, 04:38

Modified Сегодня, 05:37

Updated Сегодня, 05:37

Откликнулись тысячи! Названа самая популярная в Тюмени вакансия

3 февраля 2023, 04:38
Фото: 1MI

На самую популярную вакансию в Тюмени откликнулись 6,6 тысячи человек

В Тюмени озвучили самые популярные вакансии. Конкурс на них составил несколько тысяч человек на одно место.
Сюжет
Тюмень

Лидером по числу откликов соискателей стала вакансия сотрудника Ozon с зарплатой от 50 тысяч до 70 тысяч рублей. Число присланных резюме составило 6,6 тысячи. На втором месте расположилась удаленная работа рекламным агентом — 5,4 тысячи откликов, на третьем — вакансия менеджера чатов на дому. Интерес к ней проявили 3,3 тысячи человек, сообщили в службе исследований HeadHunter.

Также в десятку популярных вакансий вошли дизайнер (3,2 тысячи откликов), юрист по подготовке шаблонных документов (2,9 тысячи откликов). Работой начинающего сборщика заказов, специалиста входящих онлайн-заявок, расклейщика объявлений, помощника в отдел разработки заинтересовались 1,5 — 1,9 тысячи человек.

По словам аналитиков, в 2022 году большей популярностью у жителей Тюмени пользовался удаленный формат работы, тогда как двумя годами ранее — вакансии менеджеров, операторов, банковских консультантов.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области наблюдается дефицит «мужских специальностей». В регионе не хватает электромонтажников, грузчиков, охранников, дворников.

В Тюменской области не хватает электромонтажников и продавцов
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Работа#Вакансии#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
«Наказали по-минимуму»: подробности дела Павла Шадрина
Вчера, 11:20
Тюменский завод-банкрот отказываются покупать
Сегодня, 03:44
«И уже совсем не страшно»: тюменцы рассказали, что на Мельникайте прорвало трубу
Сегодня, 03:32
Количество заболевших коронавирусом тюменцев ежедневно растет
Сегодня, 01:54
Тюменцы смогут встать учет по безработице через приложение
Сегодня, 01:50
Глава Уватского района может уйти в отставку из-за ложной информации
Сегодня, 01:47