Откликнулись тысячи! Названа самая популярная в Тюмени вакансия

Лидером по числу откликов соискателей стала вакансия сотрудника Ozon с зарплатой от 50 тысяч до 70 тысяч рублей. Число присланных резюме составило 6,6 тысячи. На втором месте расположилась удаленная работа рекламным агентом — 5,4 тысячи откликов, на третьем — вакансия менеджера чатов на дому. Интерес к ней проявили 3,3 тысячи человек, сообщили в службе исследований HeadHunter.