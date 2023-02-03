Откликнулись тысячи! Названа самая популярная в Тюмени вакансия

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
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Updated Сегодня, 05:37
Лидером по числу откликов соискателей стала вакансия сотрудника Ozon с зарплатой от 50 тысяч до 70 тысяч рублей. Число присланных резюме составило 6,6 тысячи. На втором месте расположилась удаленная работа рекламным агентом — 5,4 тысячи откликов, на третьем — вакансия менеджера чатов на дому. Интерес к ней проявили 3,3 тысячи человек, сообщили в службе исследований HeadHunter.
Также в десятку популярных вакансий вошли дизайнер (3,2 тысячи откликов), юрист по подготовке шаблонных документов (2,9 тысячи откликов). Работой начинающего сборщика заказов, специалиста входящих онлайн-заявок, расклейщика объявлений, помощника в отдел разработки заинтересовались 1,5 — 1,9 тысячи человек.
По словам аналитиков, в 2022 году большей популярностью у жителей Тюмени пользовался удаленный формат работы, тогда как двумя годами ранее — вакансии менеджеров, операторов, банковских консультантов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области наблюдается дефицит «мужских специальностей». В регионе не хватает электромонтажников, грузчиков, охранников, дворников.