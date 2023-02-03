В Тюмени снесут около 130 домов из-за реновации

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Постановление о КРТ опубликовано на сайте администрации Тюмени. Согласно документации, под снос в общей сложности попадут 23 многоквартирных дома, из которых 10 признаны аварийными, и более сотни частных домов.
На участке в районе улиц Комбинатская — Полярная — Полевая. Площадь участка под снос пойдут 7 многоквартирных домов и 2 частных. Объем строительства составит более 29 тысяч квадратных метров. На Яровславской — Рылеева — Саратовской и улицах Чекистов, Оловянникова, проезд Летний снесут 16 многоквартирников и 102 частных строения. Объем запланированного строительства достигнет 248 тысяч квадратных метров.
По планам в рамках КРТ здесь возведут дома малоэтажной и среднеэтажной застройки, а этих участках разрешено возводить дома до 25 этажей, образовательные учреждения, объекты здравоохранения и т. д.
Реализацию проекта КРТ в первом районе завершат в течение пяти лет, на втором земельном участке — в течение восьми лет.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти объявили о поиске подрядной организации, которая займется реновацией земельного участка в районе ТРЦ «Колумб». Компания, которая ранее выиграла торги по КРТ, отказалась заключать договор.