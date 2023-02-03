В Тюмени снесут около 130 домов из-за реновации

В Тюмени на Доме Обороны ради реновации снесут 127 домов

В Тюмени под реновацию отдадут еще два земельных участка. Один из них площадью 2,87 гектар расположен в районе улиц Комбинатская — Полярная — Полевая, второй площадью 24,82 гектар — в районе Ярославской — Рылеева — Саратовской и Чекистов, Оловянникова, проезда Летний.

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