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В Тюмени снесут около 130 домов из-за реновации

3 февраля 2023, 06:56
Фото: 1MI

В Тюмени на Доме Обороны ради реновации снесут 127 домов

В Тюмени под реновацию отдадут еще два земельных участка. Один из них площадью 2,87 гектар расположен в районе улиц Комбинатская — Полярная — Полевая, второй площадью 24,82 гектар — в районе Ярославской — Рылеева — Саратовской и Чекистов, Оловянникова, проезда Летний.

Постановление о КРТ опубликовано на сайте администрации Тюмени. Согласно документации, под снос в общей сложности попадут 23 многоквартирных дома, из которых 10 признаны аварийными, и более сотни частных домов.

На участке в районе улиц Комбинатская — Полярная — Полевая. Площадь участка под снос пойдут 7 многоквартирных домов и 2 частных. Объем строительства составит более 29 тысяч квадратных метров. На Яровславской — Рылеева — Саратовской и улицах Чекистов, Оловянникова, проезд Летний снесут 16 многоквартирников и 102 частных строения. Объем запланированного строительства достигнет 248 тысяч квадратных метров.

По планам в рамках КРТ здесь возведут дома малоэтажной и среднеэтажной застройки, а этих участках разрешено возводить дома до 25 этажей, образовательные учреждения, объекты здравоохранения и т. д.

Реализацию проекта КРТ в первом районе завершат в течение пяти лет, на втором земельном участке — в течение восьми лет.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти объявили о поиске подрядной организации, которая займется реновацией земельного участка в районе ТРЦ «Колумб». Компания, которая ранее выиграла торги по КРТ, отказалась заключать договор.

Компания, предложившая 255 млн за КРТ на Московском тракте, отказалась от договора
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Реновация#Снос домов#Строительство#Тюмень#Тюменская область
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