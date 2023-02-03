В Тюмени назовут остановку именем потомка французского рода

Posted Сегодня, 19:12
Published Сегодня, 19:12
Modified Сегодня, 19:28
Updated Сегодня, 19:28
Остановка появится в районе дома № 5 одноимённой улицы.
Константин Посьет — потомок представителя французского рода. Он переселился в Россию при царе Петре I. Звание почетного гражданина Тюмени Посьету присвоили в 1885 году за создание Сибирской транзитной железной дороги.
Ранее остановку «Пенсионный фонд» на улице Максима Горького переименовали в «Социальный фонд России». Табличка на остановочном комплексе обновлена. Теперь пассажирам общественного транспорта нужно быть внимательнее, чтобы не проехать необходимые им остановки.