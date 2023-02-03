В Тюмени назовут остановку именем потомка французского рода

Ранее остановку «Пенсионный фонд» на улице Максима Горького переименовали в «Социальный фонд России». Табличка на остановочном комплексе обновлена. Теперь пассажирам общественного транспорта нужно быть внимательнее, чтобы не проехать необходимые им остановки.