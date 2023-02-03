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Posted Сегодня, 19:12

Published Сегодня, 19:12

Modified Сегодня, 19:28

Updated Сегодня, 19:28

В Тюмени назовут остановку именем потомка французского рода

3 февраля 2023, 19:12
Фото: 1MI

Теперь в Тюмени будет новая остановка «Улица Константина Посьета»

В Тюмени в Восточном районе построили новый остановочный комплекс, который назвали в честь адмирала и государственного деятеля Константина Посьета, сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Остановка появится в районе дома № 5 одноимённой улицы.

Константин Посьет — потомок представителя французского рода. Он переселился в Россию при царе Петре I. Звание почетного гражданина Тюмени Посьету присвоили в 1885 году за создание Сибирской транзитной железной дороги.

Ранее остановку «Пенсионный фонд» на улице Максима Горького переименовали в «Социальный фонд России». Табличка на остановочном комплексе обновлена. Теперь пассажирам общественного транспорта нужно быть внимательнее, чтобы не проехать необходимые им остановки.

В Тюмени переименовали остановку
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#Елена Чебоксарова#Остановка#Общественный транспорт#Автобусы#Маршрутки#Пассажиры#Билет#Цена
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