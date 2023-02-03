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Posted Сегодня, 05:36

Published Сегодня, 05:36

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

В Тюмени детям и подросткам запретили выгуливать собак

3 февраля 2023, 05:36
Фото: 1MI

За несоблюдение новых правил владельцев собак в Тюмени будут штрафовать

Жителей Тюменской области будут штрафовать за несоблюдение правил по выгулу домашних животных. Постановление об утверждении дополнительных требований к содержанию домашних животных опубликовало правительство региона.
Сюжет
Тюмень

Согласно документу, теперь запрещено отпускать собак на самовыгул, выгуливать собак крупных пород детям до 14 лет и лицам, находящимся в состоянии опьянения. Кроме того, содержание животного в коммунальной квартире или в доме, занимаемом несколькими семьями, разрешен только при наличии письменного согласия всех совершеннолетних жильцов.

Также в документе еще раз напомнили о том, что владельцам животных следует убирать за своими питомцами.

Ранее «Наш Город» писал, что глава Следственного комитета РФ взял на контроль случай нападения стаффордширского терьера на 2-летнего мальчика. ЧП произошло 18 января 2023 года. 

Расследованием дела о нападении стаффордширского терьера на ребенка займется СК
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Собаки#Животные#Штрафы#Тюмень#Тюменская область
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