В Тюмени детям и подросткам запретили выгуливать собак

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Согласно документу, теперь запрещено отпускать собак на самовыгул, выгуливать собак крупных пород детям до 14 лет и лицам, находящимся в состоянии опьянения. Кроме того, содержание животного в коммунальной квартире или в доме, занимаемом несколькими семьями, разрешен только при наличии письменного согласия всех совершеннолетних жильцов.
Также в документе еще раз напомнили о том, что владельцам животных следует убирать за своими питомцами.
Ранее «Наш Город» писал, что глава Следственного комитета РФ взял на контроль случай нападения стаффордширского терьера на 2-летнего мальчика. ЧП произошло 18 января 2023 года.