В Тюмени детям и подросткам запретили выгуливать собак

Согласно документу, теперь запрещено отпускать собак на самовыгул, выгуливать собак крупных пород детям до 14 лет и лицам, находящимся в состоянии опьянения. Кроме того, содержание животного в коммунальной квартире или в доме, занимаемом несколькими семьями, разрешен только при наличии письменного согласия всех совершеннолетних жильцов.