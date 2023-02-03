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Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

В ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб пенсионер из Курганской области

3 февраля 2023, 07:33
Фото: ГИБДД

В ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб водитель из Курганской области

60-летний житель Курганской области погиб в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем накануне вечером на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. На 320-м километре трассы в Уватском районе столкнулись Renault Kaptur и грузовик Scania.
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ДТП

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу. В результате аварии он получил травмы, несовместимые с жизнью. Водитель фуры, 47-летний житель Пермского края, не пострадал.

В настоящее время обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня в центре Тюмени, на перекрестке Республики-Орджоникидзе, столкнулись маршрутный автобус и легковой автомобиль. В ДТП никто не пострадал.

В центре Тюмени маршрутка врезалась в легковушку
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#ДТП#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Водители#Дороги#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Тюмень#Авария#Тюменская область#Р404 Тюмень - Ханты-Мансийск#Валентина Бурнашева
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