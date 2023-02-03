В ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб пенсионер из Курганской области

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу. В результате аварии он получил травмы, несовместимые с жизнью. Водитель фуры, 47-летний житель Пермского края, не пострадал.
В настоящее время обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня в центре Тюмени, на перекрестке Республики-Орджоникидзе, столкнулись маршрутный автобус и легковой автомобиль. В ДТП никто не пострадал.