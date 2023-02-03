nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

В домах по улице Клары Цеткин в Тюмени из-за аварии ограничили подачу воды

3 февраля 2023, 13:06
Фото: Скрин ЧС Тюмень

В Тюмени из-за аварии ограничили подачу воды в домах по улице Клары Цеткин

В областной столице на улице Клары Цеткин прорвало водовод. О фонтане воды написали пользователи паблика «ЧС Тюмень». На место инцидента прибыла бригада компании «Росводоканал Тюмень».
Сюжет
Тюмень

Водоснабжение планируют восстановить к 18:00.

«Наша бригада аварийно-восстановительных работ уже на месте. Ребята локализуют утечку. На время проведения восстановительных мероприятий ограничим водоснабжение в доме 29 и корпусах 1-6 по улице Клары Цеткин», - сообщили представители компании в паблике «ЧС Тюмень».

Между тем жители города отметили, что Тюмень «славится своими источниками».

Ранее «Наш город» сообщал, что Тюменцы не устают писать в социальных сетях гневные посты и комментарии о качестве водопроводной воды в Тюмени. Например, местный житель Андрей С. рассказал, что вода в его дом поступает с Метелевских водоочистных сооружений, и ужасно пахнет

«Борщ из-под крана»: что пьют тюменцы и за что платят
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Тюмень#Жалоба#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Дороги#Жалобы#Деньги#Экономика#Погода
Подпишитесь
В Тюмени экс-полицейскому вынесли приговор за стрельбу в человека. Видео
Сегодня, 11:06
Маленький тюменец остался без пенсии после смерти отца на СВО
Сегодня, 12:26
В Тобольске самые дорогие квартиры стоят 25 млн рублей
Сегодня, 11:54
Украденные деньги тюменского банка закопали в одном из парков Москвы
Сегодня, 11:39
По центру Тюмени прогулялся известный актер Сергей Безруков
Сегодня, 11:27
Инесса Бранденбург должна вернуть 545 млн рублей, украденных из тюменского банка
Сегодня, 12:40