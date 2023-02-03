В домах по улице Клары Цеткин в Тюмени из-за аварии ограничили подачу воды

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Водоснабжение планируют восстановить к 18:00.
«Наша бригада аварийно-восстановительных работ уже на месте. Ребята локализуют утечку. На время проведения восстановительных мероприятий ограничим водоснабжение в доме 29 и корпусах 1-6 по улице Клары Цеткин», - сообщили представители компании в паблике «ЧС Тюмень».
Между тем жители города отметили, что Тюмень «славится своими источниками».
Ранее «Наш город» сообщал, что Тюменцы не устают писать в социальных сетях гневные посты и комментарии о качестве водопроводной воды в Тюмени. Например, местный житель Андрей С. рассказал, что вода в его дом поступает с Метелевских водоочистных сооружений, и ужасно пахнет