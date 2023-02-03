В домах по улице Клары Цеткин в Тюмени из-за аварии ограничили подачу воды

Ранее «Наш город» сообщал, что Тюменцы не устают писать в социальных сетях гневные посты и комментарии о качестве водопроводной воды в Тюмени. Например, местный житель Андрей С. рассказал, что вода в его дом поступает с Метелевских водоочистных сооружений, и ужасно пахнет