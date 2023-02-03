Тюменцы жалуются на безответственную работу перевозчика по маршруту № 80

Житель Тюмени призвал контролирующие органы разобраться с маршрутом № 80

В паблике «ЧС Тюмень» местный житель озвучил претензии к перевозчику по маршруту № 80. Вчера ему не удалось забрать ребенка с тренировки на общественном транспорте, поскольку с 20.50 на остановке « улица Московский тракт» единственная маршрутка проехала мимо пустой.

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