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Posted Сегодня, 13:43

Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

Тюменцы жалуются на безответственную работу перевозчика по маршруту № 80

3 февраля 2023, 13:43
Фото: 1MI

Житель Тюмени призвал контролирующие органы разобраться с маршрутом № 80

В паблике «ЧС Тюмень» местный житель озвучил претензии к перевозчику по маршруту № 80. Вчера ему не удалось забрать ребенка с тренировки на общественном транспорте, поскольку с 20.50 на остановке « улица Московский тракт» единственная маршрутка проехала мимо пустой.
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Автобус

По словам подписчика, пассажирам пришлось ждать полчаса, однако ни одно маршрутное такси больше не подошло к остановке.

«Не дождавшись, позвонил, в „Тюменьгортранс“, мне ответили, что машин нет на маршруте, получается, хочу работаю, хочу не работаю, а давайте все будем уходить с работы раньше, что будет в итоге — хаос и анархия. Попробуй я так сделать, на следующий день уволят и не посмотрят на опыт и стаж. Я надеюсь, меня услышат контролирующие органы», — написал тюменец.

В комментариях ему ответили, что навести порядок будет сложно, поскольку на маршрутках не хватает водителей.

«В Тюмени очень дешевый проезд, поэтому и нет водителей… А если сделают 50 рублей, как в Москве, так первый же побежишь жаловаться. Даже в Кургане проезд 33, а в самом лучшем городе Вселенной — 30 рублей…», — высказал мнение один из подписчиков паблика.

Тюменские власти действительно услышали автора поста и провели анализ выполнения вечерних рейсов автобусами маршрута № 80 от остановок «улица Московский тракт» и «улица Воровского» в направлении центра города.

«Действительно присутствовали срывы рейсов от этих остановочных пунктов, а также факт проезда остановочного пункта без посадки/высадки пассажиров (рейс в 20:42 от остановочного пункта „ул. Московский тракт“ в направлении центральной части города). По всем фактам срывов рейсов и нарушения схемы движения к перевозчику по маршруту № 80 принимаются меры ответственности, предусмотренные муниципальным контрактом», — ответили в городской администрации.

Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня в центре Тюмени произошла автомобильная авария: автобус № 26 столкнулся с легковым автомобилем. К счастью, никто не пострадал.

 

 

В центре Тюмени маршрутка врезалась в легковушку
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#Елена Чебоксарова#Автобус#Маршрутка#Жалобы#Тюменцы#Администрация г.Тюмени#Администрация города
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