Тюменцы жалуются на безответственную работу перевозчика по маршруту № 80

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
По словам подписчика, пассажирам пришлось ждать полчаса, однако ни одно маршрутное такси больше не подошло к остановке.
«Не дождавшись, позвонил, в „Тюменьгортранс“, мне ответили, что машин нет на маршруте, получается, хочу работаю, хочу не работаю, а давайте все будем уходить с работы раньше, что будет в итоге — хаос и анархия. Попробуй я так сделать, на следующий день уволят и не посмотрят на опыт и стаж. Я надеюсь, меня услышат контролирующие органы», — написал тюменец.
В комментариях ему ответили, что навести порядок будет сложно, поскольку на маршрутках не хватает водителей.
«В Тюмени очень дешевый проезд, поэтому и нет водителей… А если сделают 50 рублей, как в Москве, так первый же побежишь жаловаться. Даже в Кургане проезд 33, а в самом лучшем городе Вселенной — 30 рублей…», — высказал мнение один из подписчиков паблика.
Тюменские власти действительно услышали автора поста и провели анализ выполнения вечерних рейсов автобусами маршрута № 80 от остановок «улица Московский тракт» и «улица Воровского» в направлении центра города.
«Действительно присутствовали срывы рейсов от этих остановочных пунктов, а также факт проезда остановочного пункта без посадки/высадки пассажиров (рейс в 20:42 от остановочного пункта „ул. Московский тракт“ в направлении центральной части города). По всем фактам срывов рейсов и нарушения схемы движения к перевозчику по маршруту № 80 принимаются меры ответственности, предусмотренные муниципальным контрактом», — ответили в городской администрации.
Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня в центре Тюмени произошла автомобильная авария: автобус № 26 столкнулся с легковым автомобилем. К счастью, никто не пострадал.