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Posted 3 февраля 14:29

Published 3 февраля 14:29

Modified Сегодня, 14:52

Updated Сегодня, 14:52

Тюменцы с аутизмом и нарушением слуха могут бесплатно получить IТ-профессию

3 февраля 2023, 14:29
Фото: pexels
Жители Тюменской области с аутизмом и нарушением слуха смогут бесплатно обучиться востребованной IТ-специальности. О профессиональных курсах для людей с ОВЗ, рассказали в департаменте информатизации региона.

Курс разметки данных для людей с ограниченными возможностями здоровья проводится в России впервые. Цель обучения — помочь им трудоустроиться в организации, которые разрабатывают программное обеспечение на основе искусственного интеллекта.

Занятия начнутся 15 мая 2023 года. Подать заявку на участие в проекте можно до конца февраля. Организаторы курса — компании Нетология, MTS AI и NtechLab.

«Подобный ИТ-курс открывает для нас новые перспективы: жители с ограниченными возможностями здоровья смогут получить перспективную и востребованную профессию, а работодатели — квалифицированные ИТ-кадры. Уверен, что практика инклюзивного обучения по направлению искусственного интеллекта положительно скажется на последующем трудоустройстве и в целом внесет свой вклад в развитие ключевых направлений региона», — пояснил Станислав Логинов, директор департамента информатизации Тюменской области.

Также напомним, в нашем регионе проблемам людей с инвалидностью уделяют большое внимание. В области есть собственные программы, по которым тюменцы с ОВЗ могут получить образование и работу. Одна из них — программа комплексного содействия в трудоустройстве молодых лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью, помощи в их адаптации, получении профессиональных навыков.

 

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