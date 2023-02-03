Тюменцы с аутизмом и нарушением слуха могут бесплатно получить IТ-профессию

Posted 3 февраля 14:29
Published 3 февраля 14:29
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Курс разметки данных для людей с ограниченными возможностями здоровья проводится в России впервые. Цель обучения — помочь им трудоустроиться в организации, которые разрабатывают программное обеспечение на основе искусственного интеллекта.
Занятия начнутся 15 мая 2023 года. Подать заявку на участие в проекте можно до конца февраля. Организаторы курса — компании Нетология, MTS AI и NtechLab.
«Подобный ИТ-курс открывает для нас новые перспективы: жители с ограниченными возможностями здоровья смогут получить перспективную и востребованную профессию, а работодатели — квалифицированные ИТ-кадры. Уверен, что практика инклюзивного обучения по направлению искусственного интеллекта положительно скажется на последующем трудоустройстве и в целом внесет свой вклад в развитие ключевых направлений региона», — пояснил Станислав Логинов, директор департамента информатизации Тюменской области.
Также напомним, в нашем регионе проблемам людей с инвалидностью уделяют большое внимание. В области есть собственные программы, по которым тюменцы с ОВЗ могут получить образование и работу. Одна из них — программа комплексного содействия в трудоустройстве молодых лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью, помощи в их адаптации, получении профессиональных навыков.