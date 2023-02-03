Тюменцы с аутизмом и нарушением слуха могут бесплатно получить IТ-профессию

Также напомним, в нашем регионе проблемам людей с инвалидностью уделяют большое внимание. В области есть собственные программы, по которым тюменцы с ОВЗ могут получить образование и работу. Одна из них — программа комплексного содействия в трудоустройстве молодых лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью, помощи в их адаптации, получении профессиональных навыков.