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Published Сегодня, 08:36

Modified Сегодня, 08:38

Updated Сегодня, 08:38

Тюменцу, потерявшему глаз из-за производственной травмы, выплатят 1 млн рублей

3 февраля 2023, 08:36
Фото: 1MI

Тюменский маляр лишился глаза из-за производственной травмы

22-летний мужчина работает на заводе по производству нефтегазового оборудования. Инцидент произошёл, когда в окрасочном цехе кран поднимал металлоконструкцию для покраски.
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Тюмень
«В июле 2022 года в окрасочном цехе кран устанавливал металлоконструкцию для покраски. После установки конструкции машинист начал поднимать освободившиеся стропы. Один крюк стропа зацепился, натянул строп и отлетел в сторону маляра, травмировав голову сотрудника», — уточнили детали произошедшего в прокуратуре Тюменской области.

Травма расценивается как тяжкий вред здоровью, из-за повреждений работник лишился глаза. Причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ. 

Ленинский районный суд удовлетворил требование прокурора и взыскал с работодателя 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

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Ранее «Наш Город» рассказывал про условия работы в компании «Мостострой-11». Сотрудники неоднократно жаловались, что начальники участков не прислушиваются к требованиям безопасности, а работники вынуждены пользоваться «убитой» техникой. 

#Травматизм#Производство#Промышленное производство#Травмы#Производственные травмы#Компенсация морального вреда#Тюмень#Суд#Тюменская область#Анна Доронина
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