Тюменцу, потерявшему глаз из-за производственной травмы, выплатят 1 млн рублей

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
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«В июле 2022 года в окрасочном цехе кран устанавливал металлоконструкцию для покраски. После установки конструкции машинист начал поднимать освободившиеся стропы. Один крюк стропа зацепился, натянул строп и отлетел в сторону маляра, травмировав голову сотрудника», — уточнили детали произошедшего в прокуратуре Тюменской области.
Травма расценивается как тяжкий вред здоровью, из-за повреждений работник лишился глаза. Причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ.
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Ранее «Наш Город» рассказывал про условия работы в компании «Мостострой-11». Сотрудники неоднократно жаловались, что начальники участков не прислушиваются к требованиям безопасности, а работники вынуждены пользоваться «убитой» техникой.