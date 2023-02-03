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Published Сегодня, 03:44

Modified Сегодня, 04:16

Updated Сегодня, 04:16

Тюменский завод-банкрот отказываются покупать

3 февраля 2023, 03:44
Фото: 1MI

Рыбоперерабатывающий завод-банкрот под Тюменью никто не захотел покупать

В Тюменской области в очередной раз не смогли найти покупателя для рыбоперерабатывающего завода «Эра-98», признанного банкротом. Предприятие выставили на торги за 308 миллионов рублей в конце декабря. Однако аукцион признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок.
Сюжет
Тюмень

Рыбоперерабатывающий завод пытаются продать уже не в первый раз. До этого производство выставляли на аукцион в мае, июне, августе и декабре. В мае была указана цена 400 миллионов рублей, в июне и августе — 360 миллионов. В декабре стоимость предприятия-банкрота была снижена до 308 миллионов.

ООО «Эра-98» было признано банкротом весной 2022 года. На предприятие были поданы исковые заявления в суд на сумму 300 миллионов рублей.

Рыбоперерабатывающий завод «Эра-98» открылся в Тюменском районе в марте 2016 года. Заявленные мощности составляли переработка около 3 тысяч тонн рыбы в год. Основным учредителем ООО «Эра-98» выступил фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области». Инвестиции в проект оценивались в 810 миллионов рублей.

В 2021 год завод закончил с чистым убытком в размере 28,9 миллионов рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в Арбитражный суд поданы исковые заявления о признании банкротами ООО «Магеллан», «Энки Строй» и «Торговый дом „Энки“. Компании задолжали тюменским налоговикам более 1 миллиарда рублей.

В Тюмени банкротят компании, связанные с ТРЦ «Магеллан»
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Тендеры#Аукцион#Завод#Банкротство#Банкрот#Тюменская область
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