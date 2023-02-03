Тюменский завод-банкрот отказываются покупать

Рыбоперерабатывающий завод пытаются продать уже не в первый раз. До этого производство выставляли на аукцион в мае, июне, августе и декабре. В мае была указана цена 400 миллионов рублей, в июне и августе — 360 миллионов. В декабре стоимость предприятия-банкрота была снижена до 308 миллионов.