Тюменский завод-банкрот отказываются покупать

Posted Сегодня, 03:44
Published Сегодня, 03:44
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Рыбоперерабатывающий завод пытаются продать уже не в первый раз. До этого производство выставляли на аукцион в мае, июне, августе и декабре. В мае была указана цена 400 миллионов рублей, в июне и августе — 360 миллионов. В декабре стоимость предприятия-банкрота была снижена до 308 миллионов.
ООО «Эра-98» было признано банкротом весной 2022 года. На предприятие были поданы исковые заявления в суд на сумму 300 миллионов рублей.
Рыбоперерабатывающий завод «Эра-98» открылся в Тюменском районе в марте 2016 года. Заявленные мощности составляли переработка около 3 тысяч тонн рыбы в год. Основным учредителем ООО «Эра-98» выступил фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области». Инвестиции в проект оценивались в 810 миллионов рублей.
В 2021 год завод закончил с чистым убытком в размере 28,9 миллионов рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в Арбитражный суд поданы исковые заявления о признании банкротами ООО «Магеллан», «Энки Строй» и «Торговый дом „Энки“. Компании задолжали тюменским налоговикам более 1 миллиарда рублей.