Тюменские власти потратят 500 тысяч на регистрацию памятников истории и культуры

Согласно документам, опубликованным на портале Госзакупки, подрядная организация должна до 31 декабря 2023 года разработать проекты границ территорий, предоставить сведения об особенностях сложившейся структуры землепользования и современной градостроительной ситуации, о существующих зданиях, строениях, инженерных сооружениях и других объектах капитального и временного строительства, расположенных в границах исследуемой территории, существующих природных объектах и территориях, а также иных природных объектах.