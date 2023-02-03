Тюменские власти потратят 500 тысяч на регистрацию памятников истории и культуры

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Updated Сегодня, 07:52
Согласно документам, опубликованным на портале Госзакупки, подрядная организация должна до 31 декабря 2023 года разработать проекты границ территорий, предоставить сведения об особенностях сложившейся структуры землепользования и современной градостроительной ситуации, о существующих зданиях, строениях, инженерных сооружениях и других объектах капитального и временного строительства, расположенных в границах исследуемой территории, существующих природных объектах и территориях, а также иных природных объектах.
В списке 15 строений: Усадьба Ченцовых (Заводоуковский район), Дом Якова Матунахина (с. Омутинское), железнодорожный вокзал Заводоуковска, пристанционное административное здание в Тюмени, Дом Х. М. Давыдовой (Тюмень), торговая лавка (Тюмень), два жилых дома в Ялуторовске на улице Свободы, Дом Бородулиных и Дом Комольцева в Упоровском районе, лавка и жилой дом в Упоровском районе, два жилых дома в селе Ярково.
ООО НПП «УРАЛ» зарегистрирована в Челябинской области и работает с 2006 года. Компания занимается деятельностью в области права, предоставляет услуги в сферах архитектуры, геодезии, картографии, и т. д.
В 2021 году предприятие выручка предприятия составила 14,2 миллиона рублей, чистая прибыль — 23,3 миллиона. Согласно данным Федерального казначейства, ООО НПП «УРАЛ» является участником системы государственных закупок
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти выставили на торги памятник истории и культуры «Дом С. Г. Селеверстова Л. Х. Брандта». Здание продают за 10,9 миллионов рублей.