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Тюменские власти потратят 500 тысяч на регистрацию памятников истории и культуры

3 февраля 2023, 07:50
Фото: 1MI

В Тюменской области потратят полмиллиона рублей на регистрацию памятников истории

Фирма из Челябинска займется в Тюменской области разработкой проектов границ территорий выявленных объектов культурного наследия. Соответствующий контракт стоимостью 559 тысяч рублей заключили тюменские власти.
Сюжет
Тюмень

Согласно документам, опубликованным на портале Госзакупки, подрядная организация должна до 31 декабря 2023 года разработать проекты границ территорий, предоставить сведения об особенностях сложившейся структуры землепользования и современной градостроительной ситуации, о существующих зданиях, строениях, инженерных сооружениях и других объектах капитального и временного строительства, расположенных в границах исследуемой территории, существующих природных объектах и территориях, а также иных природных объектах.

В списке 15 строений: Усадьба Ченцовых (Заводоуковский район), Дом Якова Матунахина (с. Омутинское), железнодорожный вокзал Заводоуковска, пристанционное административное здание в Тюмени, Дом Х. М. Давыдовой (Тюмень), торговая лавка (Тюмень), два жилых дома в Ялуторовске на улице Свободы, Дом Бородулиных и Дом Комольцева в Упоровском районе, лавка и жилой дом в Упоровском районе, два жилых дома в селе Ярково.

ООО НПП «УРАЛ» зарегистрирована в Челябинской области и работает с 2006 года. Компания занимается деятельностью в области права, предоставляет услуги в сферах архитектуры, геодезии, картографии, и т. д.

В 2021 году предприятие выручка предприятия составила 14,2 миллиона рублей, чистая прибыль — 23,3 миллиона. Согласно данным Федерального казначейства, ООО НПП «УРАЛ» является участником системы государственных закупок

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти выставили на торги памятник истории и культуры «Дом С. Г. Селеверстова Л. Х. Брандта». Здание продают за 10,9 миллионов рублей.

Власти Тюменской области пытаются продать памятник истории
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#Валентина Бурнашева#Памятник#Общество#Аукцион#Контракты#Тендеры#Памятники культуры#Объекты культурного наследия#Тюмень#Новости тюмени#Тюменская область
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