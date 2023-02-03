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Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

Тюменские коммунисты попросят разрешить вылов рыбы сетями для личных нужд

3 февраля 2023, 10:12
Фото: 1MI

Коммунисты Тюменской области попросят правительство РФ разрешить вылов рыбы сетями

Тюменские коммунисты попросят правительство РФ разрешить вылов рыбы сетями. По данным «Нашего города», сейчас на подобные действия действует запрет. Депутаты добиваются внесения поправки в постановление «Об особенностях оборота и применения жаберных сетей в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока»

Коммунисты предложили разрешить на территории региона вылов рыбы жаберными сетями для удовлетворения личных нужд населения. На данный момент региональные власти ссылаются на неблагополучную обстановку по описторхозу и дифиллоботриозу. Ловля рыбы сетями для личных нужд запрещена.

«Водные ресурсы этих субъектов образуют единый с водными ресурсами Тюменской области Обь-Иртышский бассейн, поэтому и подход к любительскому рыболовству в Тюменской области должен быть аналогичным», - отмечает Тамара Казанцева, руководитель фракции КПРФ в облдуме.

Фракция направит обращение к Мишустину.

В январе «Наш город» сообщал, что в Тюменской области задержали 41-летнего тоболяка за вылов краснокнижного осетра. Ущерб, причиненный государству, за вылов того осетра составил более 480 000 рублей.
Сейчас на тобольского рыбака завели уголовное дело по части 1 статьи 258.1 УК РФ — отлов водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу.  Более того, в ходе осмотра вещей подозреваемого сотрудники транспортной полиции
обнаружили 9 налимов и по одной особи судака, леща и язя. Мужчине грозит лишение свободы сроком до 5 лет со штрафом до 1,5 миллиона рублей.

Фото: сайт КПРФ.ру
На жителя Тобольска завели уголовное дело за ловлю краснокнижного осетра
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Законопроект#КПРФ#Тюменская областная Дума#Жалобы#Экономика#Деньги
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