Тюменские коммунисты попросят разрешить вылов рыбы сетями для личных нужд

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Коммунисты предложили разрешить на территории региона вылов рыбы жаберными сетями для удовлетворения личных нужд населения. На данный момент региональные власти ссылаются на неблагополучную обстановку по описторхозу и дифиллоботриозу. Ловля рыбы сетями для личных нужд запрещена.
«Водные ресурсы этих субъектов образуют единый с водными ресурсами Тюменской области Обь-Иртышский бассейн, поэтому и подход к любительскому рыболовству в Тюменской области должен быть аналогичным», - отмечает Тамара Казанцева, руководитель фракции КПРФ в облдуме.
Фракция направит обращение к Мишустину.
В январе «Наш город» сообщал, что в Тюменской области задержали 41-летнего тоболяка за вылов краснокнижного осетра. Ущерб, причиненный государству, за вылов того осетра составил более 480 000 рублей.
Сейчас на тобольского рыбака завели уголовное дело по части 1 статьи 258.1 УК РФ — отлов водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу. Более того, в ходе осмотра вещей подозреваемого сотрудники транспортной полиции
обнаружили 9 налимов и по одной особи судака, леща и язя. Мужчине грозит лишение свободы сроком до 5 лет со штрафом до 1,5 миллиона рублей.