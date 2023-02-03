Тюменские коммунисты попросят разрешить вылов рыбы сетями для личных нужд

В январе «Наш город» сообщал, что в Тюменской области задержали 41-летнего тоболяка за вылов краснокнижного осетра. Ущерб, причиненный государству, за вылов того осетра составил более 480 000 рублей.

Сейчас на тобольского рыбака завели уголовное дело по части 1 статьи 258.1 УК РФ — отлов водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу. Более того, в ходе осмотра вещей подозреваемого сотрудники транспортной полиции

обнаружили 9 налимов и по одной особи судака, леща и язя. Мужчине грозит лишение свободы сроком до 5 лет со штрафом до 1,5 миллиона рублей.