Расследованием дела о нападении стаффордширского терьера на ребенка займется СК

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
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Updated Сегодня, 06:00
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову принять все предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством меры к изъятию уголовного дела из производства органов внутренних дел, передаче его для дальнейшего расследования в региональные органы СК России и представить доклад», — сообщили «Нашему Городу» в информационном центре СК России.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 18 января в подъезде дома на улице Новотарманской стаффордширский терьер набросился на 2-летнего ребенка во время поездки в лифте. Собака находилась в лифте с хозяином, но без намордника.
В результате ЧП ребенку пришлось накладывать несколько швов в больнице. В отношении 23-летнего мужчины, хозяина собаки, возбуждено уголовной дело по статье УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».