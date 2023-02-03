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Published Сегодня, 04:14

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Updated Сегодня, 06:00

Расследованием дела о нападении стаффордширского терьера на ребенка займется СК

3 февраля 2023, 04:14
Фото: 1MI

Глава СК РФ взял под контроль дело о нападении собаки на 2-летнего ребенка

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о нападении собаки бойцовской породы на 2-летнего ребенка в Тюмени. Глава ведомства поручил передать уголовное дело в СУ СК по Тюменской области для его дальнейшего расследования.
Сюжет
Тюмень
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову принять все предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством меры к изъятию уголовного дела из производства органов внутренних дел, передаче его для дальнейшего расследования в региональные органы СК России и представить доклад», — сообщили «Нашему Городу» в информационном центре СК России.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 18 января в подъезде дома на улице Новотарманской стаффордширский терьер набросился на 2-летнего ребенка во время поездки в лифте. Собака находилась в лифте с хозяином, но без намордника.

В результате ЧП ребенку пришлось накладывать несколько швов в больнице. В отношении 23-летнего мужчины, хозяина собаки, возбуждено уголовной дело по статье УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Уголовное дело#Уголовная ответственность#Александр Бастрыкин#Следственный комитет#Собаки#Укусы#Тюмень#Тюменская область
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