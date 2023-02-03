Появились новые данные о состоянии пострадавшего от тюменского живодера пса

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Напомним, пса обнаружили с пробитой головой в мусорном баке на улице Бориса Щербины в середине января. Собака находилась в тяжелом состоянии. Зоозащитники предположили, что животное стало жертвой живодера: травмы говорили о множественных ударах — возможно, сделанных топором. Их гипотезу частично подтвердили записи с камер наблюдения, в объектив которых попал момент, когда раненого Оскара в пакете несли на помойку.
После случившегося активисты обратились с заявлением в правоохранительные органы, а также создали петицию с требованием наказать виновного. Было возбуждено уголовное дело. Пса, тем временем, стали пытаться поставить на ноги ветеринарные врачи.
Сейчас хвостатый пошел на поправку. Если поначалу он практически не мог встать, то теперь активно ходит и общается с медиками. Волонтеры отмечают, что пес стал очень голосистым. Правда, по прогнозам ветеринаров, Оскар будет прихрамывать из-за старого перелома.
«Рентген показал старый перелом задней лапы, стоят спицы, они ему не мешают. Перелом сросся немного не правильно, но делать операцию ему не будут — это для него рисковано», — рассказали волонтеры «Нашему городу».