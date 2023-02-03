Появились новые данные о состоянии пострадавшего от тюменского живодера пса

Сейчас хвостатый пошел на поправку. Если поначалу он практически не мог встать, то теперь активно ходит и общается с медиками. Волонтеры отмечают, что пес стал очень голосистым. Правда, по прогнозам ветеринаров, Оскар будет прихрамывать из-за старого перелома.