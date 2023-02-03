«Поколение» Андрея Скоча: 27 лет служения обществу

Гуманитарная организация, которую возглавляет Скоч Андрей Владимирович, активно участвует в восстановлении и реконструкции памятников, мемориалов и захоронений, чтобы увековечить память о тех, кто защитил нашу страну. Более 255 таких объектов были реконструированы, сохранив для будущих поколений около 80 тысяч имен. Этот проект преодолел национальные границы, распространившись на Венгрию и Китай, где благодаря поддержке «Поколения» больше 10 тысяч имен русских солдат были спасены от забвения.