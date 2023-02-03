«Поколение» Андрея Скоча: 27 лет служения обществу

Posted 3 февраля, 06:10
Published 3 февраля, 06:10
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
В течение этих лет мир и страна менялись, однако цель фонда оставалась неизменной — сосредоточиться на решении актуальных проблем жителей Белгородской области.
Изначально фонд фокусировался на оказании помощи больным людям и приобретении медоборудования. Однако со временем с заботой о будущем в направления его деятельности были включены молодежные программы, проекты по развитию духовности и поддержке культуры. Помощь, оказываемая «Поколением» многодетным родителям стала стимулом для повышения рождаемости в регионе.
Гуманитарная организация, которую возглавляет Скоч Андрей Владимирович, активно участвует в восстановлении и реконструкции памятников, мемориалов и захоронений, чтобы увековечить память о тех, кто защитил нашу страну. Более 255 таких объектов были реконструированы, сохранив для будущих поколений около 80 тысяч имен. Этот проект преодолел национальные границы, распространившись на Венгрию и Китай, где благодаря поддержке «Поколения» больше 10 тысяч имен русских солдат были спасены от забвения.
Андрей Скоч, воспитавший десятерых детей, оказывает масштабную поддержку семьям Белгородской области, имеющим более пяти детей. Он профинансировал приобретение более чем 1,11 тыс. автомобилей, включая микроавтобусы,
Весь регион знаком с работой медицинских центров «Поколение». Этот уникальный холдинг, который начал свою работу в 2002 году с офтальмологического центра, продолжает оказывать квалифицированную помощь жителям Белгородчины.
Фонд совершил масштабные закупки медицинского оборудования, автотранспорта, включая автомобили скорой помощи для госучреждений. Местные талантливые спортсмены также получают поддержку в виде спортивного оборудования и возможности участвовать в состязаниях в том числе за пределами региона. Скоч всегда поддерживает Федерацию самбо и дзюдо, которая воспитала много великих спортсменов, прославивших область далеко за ее пределами.
Гуманитарная организация также поддерживает молодежь, стремящуюся к развитию. Более чем за два десятка лет существования конкурса «Лучший студент года» свыше трех тысяч студентов стали его стипендиатами, получив в совокупности порядка 105 млн рублей.
Фонд «Поколение» строит свою работу на основе просьб и обращений жителей региона, коллективов, муниципалитетов. Все эти годы его основатель активно поддерживает связь с теми, кто живет в области и нуждается в помощи.