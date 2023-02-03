Подробности сноса домов в Тюмени: что построят на освободившихся территориях

Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
Первый проект реновации затрагивает небольшой участок в районе улиц Комбинатская — Полевая — Полярная. Под снос попадают в основном аварийные многоквартирные дома по следующим адресам: Комбинатская, 42а, Полярная, 16, Полевая, 103 и неаварийные — по улицам Комбинатская, 44, и Полевой (дома № 95, 99, 101), а также два объекта ИЖС на Полевой, 16а и 16в.
Освободившуюся территорию планируют застроить высотками, жилыми домами средней этажности и объектами социальной инфраструктуры, включая образовательные и медицинские учреждения.
Второй проект касается большого участка на ДОКе. Под снос попадают аварийные жилые здания по адресам по улице Иркутская, 22, Саратовская, 10, Томская, 19, Ярославская, 73, неаварийные — по улицам Иркутская (дома № 5а, 9, 17, 31), Томская (дома № 11, 15, 28), Ярославская, 20, а также объекты ИЖС по улице Иркутской.
На месте снесенных домов также могут появиться ЖДСЭ, высотки и объекты инфраструктуры.
Ранее «Наш город» уже сообщал, что в Тюмени под реновацию отдадут два земельных участка: площадь первого — 2,7 га, второго — 24, 82 га.