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Published Сегодня, 15:36

Modified Сегодня, 15:58

Updated Сегодня, 15:58

Подробности сноса домов в Тюмени: что построят на освободившихся территориях

3 февраля 2023, 15:36
Фото: 1MI

Тюменские власти отдают под КРТ несколько территорий: какие дома снесут на них

Тюменские власти опубликовали на сайте два новых постановления о КРТ. В них указано, какие именно дома пойдут под снос и что построят на освободившейся территории.

Первый проект реновации затрагивает небольшой участок в районе улиц Комбинатская — Полевая — Полярная. Под снос попадают в основном аварийные многоквартирные дома по следующим адресам: Комбинатская, 42а, Полярная, 16, Полевая, 103 и неаварийные — по улицам Комбинатская, 44, и Полевой (дома № 95, 99, 101), а также два объекта ИЖС на Полевой, 16а и 16в.

Освободившуюся территорию планируют застроить высотками, жилыми домами средней этажности и объектами социальной инфраструктуры, включая образовательные и медицинские учреждения.

Второй проект касается большого участка на ДОКе. Под снос попадают аварийные жилые здания по адресам по улице Иркутская, 22, Саратовская, 10, Томская, 19, Ярославская, 73, неаварийные — по улицам Иркутская (дома № 5а, 9, 17, 31), Томская (дома № 11, 15, 28), Ярославская, 20, а также объекты ИЖС по улице Иркутской.

На месте снесенных домов также могут появиться ЖДСЭ, высотки и объекты инфраструктуры.

Ранее «Наш город» уже сообщал, что в Тюмени под реновацию отдадут два земельных участка: площадь первого — 2,7 га, второго — 24, 82 га.

В Тюмени снесут около 130 домов из-за реновации
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#Застройка#Инфраструктура#ИЖС#Елена Чебоксарова#Снос домов#Реновация#Строительство#Тюмень
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