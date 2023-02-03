Подробности сноса домов в Тюмени: что построят на освободившихся территориях

Первый проект реновации затрагивает небольшой участок в районе улиц Комбинатская — Полевая — Полярная. Под снос попадают в основном аварийные многоквартирные дома по следующим адресам: Комбинатская, 42а, Полярная, 16, Полевая, 103 и неаварийные — по улицам Комбинатская, 44, и Полевой (дома № 95, 99, 101), а также два объекта ИЖС на Полевой, 16а и 16в.