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Платные парковки в Тюмени, экс-полицескому ограничили свободу, горячие туры

3 февраля 2023, 19:44
Фото: 1MI

экс-полицескому ограничили свободу, горячие туры, платные парковки в Тюмени

С 6 февраля в центре города практически нигде нельзя будет бесплатно припарковать автомобиль более чем на 15 минут. Заработает новая зона стоянки для машин, она уже оборудована паркоматами.

В Тюмени расширили зону платной парковки.      

Идея с получение абонемента, о которой сообщал «Тюменьгортранс», уже выглядит, как необходимость. Пока ничего неизвестно о стоимости и сроках их действия. Абонементы должны избавить от постоянных процессов оплаты.

Ввод дополнительной зоны платной парковки водителей, ожидаемо, не порадовал. Некоторые из них намеренно оставляли свои авто в той зоне, которая станет платной, чтобы не тратиться на оплату парковки.

На тему платных парковок и системы тарифов рассуждал доктор физико-математических наук, профессор МФТИ, профессор Адыгейского государственного университета, ведущий научный сотрудник ЦЭМИ РАН Алексей Савватеев, когда посетил Тюмень с лекцией.

Жители Тюмени лишились «горящих» туров в Турцию и Египет в этом году.

«Горящие туры» для жителей тюменцев могут уйти в прошлое как понятие. О том, почему тюменцам не стоит надеяться на путевки со скидками, «Нашему городу» рассказал эксперт по туризму Александр Тепляков.

Процент таких «горящих туров» раньше закладывался в планы по прибыли. То есть продажа путевок по сниженным ценам не была неожиданностью для туроператоров.

«Опт он и есть опт. Если стоит цепочка чартеров по пятницам, то каждую пятницу будь любезен обеспечить ее пассажирами, при этом бывают не только даты с полной загрузкой (сезон, каникулы и пр.), но и с низкой (межсезонье, к примеру), а грузить надо», — отметил спикер.

На данный момент лучше покупать туры заранее, это поможет снизить стоимость.

Полицейскому из Тюмени на полгода ограничили свободу за стрельбу в человека в лесу.

Вынесено решение суда по громкому делу экс-полицейского Павла Москвина 3 февраля, его приговорили к 6 месяцам ограничения свободы, он подстрелил человека в лесу.

Стоит отметить, что прокурор запрашивал 8 месяцев лишения свободы. Тюменец выплатит пострадавшему 450 тысяч рублей.

В Тюмени экс-полицейскому вынесли приговор за стрельбу в человека. Видео
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Водители#Экономика#Деньги#Дела судебные
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