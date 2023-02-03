Платные парковки в Тюмени, экс-полицескому ограничили свободу, горячие туры

Posted Сегодня, 19:44
Published Сегодня, 19:44
Modified Сегодня, 19:44
Updated Сегодня, 19:44
В Тюмени расширили зону платной парковки.
Идея с получение абонемента, о которой сообщал «Тюменьгортранс», уже выглядит, как необходимость. Пока ничего неизвестно о стоимости и сроках их действия. Абонементы должны избавить от постоянных процессов оплаты.
Ввод дополнительной зоны платной парковки водителей, ожидаемо, не порадовал. Некоторые из них намеренно оставляли свои авто в той зоне, которая станет платной, чтобы не тратиться на оплату парковки.
На тему платных парковок и системы тарифов рассуждал доктор физико-математических наук, профессор МФТИ, профессор Адыгейского государственного университета, ведущий научный сотрудник ЦЭМИ РАН Алексей Савватеев, когда посетил Тюмень с лекцией.
Жители Тюмени лишились «горящих» туров в Турцию и Египет в этом году.
«Горящие туры» для жителей тюменцев могут уйти в прошлое как понятие. О том, почему тюменцам не стоит надеяться на путевки со скидками, «Нашему городу» рассказал эксперт по туризму Александр Тепляков.
Процент таких «горящих туров» раньше закладывался в планы по прибыли. То есть продажа путевок по сниженным ценам не была неожиданностью для туроператоров.
«Опт он и есть опт. Если стоит цепочка чартеров по пятницам, то каждую пятницу будь любезен обеспечить ее пассажирами, при этом бывают не только даты с полной загрузкой (сезон, каникулы и пр.), но и с низкой (межсезонье, к примеру), а грузить надо», — отметил спикер.
На данный момент лучше покупать туры заранее, это поможет снизить стоимость.
Полицейскому из Тюмени на полгода ограничили свободу за стрельбу в человека в лесу.
Вынесено решение суда по громкому делу экс-полицейского Павла Москвина 3 февраля, его приговорили к 6 месяцам ограничения свободы, он подстрелил человека в лесу.
Стоит отметить, что прокурор запрашивал 8 месяцев лишения свободы. Тюменец выплатит пострадавшему 450 тысяч рублей.