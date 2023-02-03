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Posted Сегодня, 13:58

Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

Овечкин рассказал о возможности вечеринки с Кросби по окончании карьеры

Сегодня, 13:58
Форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признался, что в начале своего пути в НХЛ их отношения с капитаном "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби были далеки от идеала, однако сейчас все позади, и они отлично общаются.

Об этом сообщает "Советский спорт", ссылаясь на пресс-службу лиги.

 

Более того, после окончания игровой карьеры Александр планирует пригласить Сидни на вечеринку и вдоволь наговориться о событиях последних 15 лет.

 

Добавим, что оба хоккеиста всю жизнь выступали в НХЛ только за один клуб. Кросби является воспитанником и многолетним капитаном "Питтсбурга", а Овечкин после своего переезда из московского "Динамо" в 2005 году уже 18-й год играет за "Вашингтон".

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