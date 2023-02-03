Овечкин рассказал о возможности вечеринки с Кросби по окончании карьеры

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Об этом сообщает "Советский спорт", ссылаясь на пресс-службу лиги.
Более того, после окончания игровой карьеры Александр планирует пригласить Сидни на вечеринку и вдоволь наговориться о событиях последних 15 лет.
Добавим, что оба хоккеиста всю жизнь выступали в НХЛ только за один клуб. Кросби является воспитанником и многолетним капитаном "Питтсбурга", а Овечкин после своего переезда из московского "Динамо" в 2005 году уже 18-й год играет за "Вашингтон".