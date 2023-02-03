Овечкин рассказал о возможности вечеринки с Кросби по окончании карьеры

Добавим, что оба хоккеиста всю жизнь выступали в НХЛ только за один клуб. Кросби является воспитанником и многолетним капитаном "Питтсбурга", а Овечкин после своего переезда из московского "Динамо" в 2005 году уже 18-й год играет за "Вашингтон".