Один непотушенный окурок стал причиной 272 пожаров в Тюменской области

Posted Сегодня, 17:26
Published Сегодня, 17:26
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Updated Сегодня, 18:00
Специалисты ведомства уточнили, что возгорание во многих случаях возникает из-за одной непотушенной сигареты. При этом они отмечают, что сценарий всегда повторяется: курильщик в состоянии алкогольного опьянения засыпает дома, сигарета падает, от окурка, который со временем гаснет, образуется очаг, способный тлеть до четырех часов. Пожары по этой причине возникают как в частных, так и в жилых многоквартирных домах.
Уже в текущем году в результате двенадцати произошедших пожаров погибли два человека, трое пострадали.
Напомним, пару дней назад нетрезвый житель многоквартирного дома по улице Олимпийкой, 22, устроил в своей квартире пожар, уронив непотушенную сигарету на кресло.