Один непотушенный окурок стал причиной 272 пожаров в Тюменской области

Специалисты ведомства уточнили, что возгорание во многих случаях возникает из-за одной непотушенной сигареты. При этом они отмечают, что сценарий всегда повторяется: курильщик в состоянии алкогольного опьянения засыпает дома, сигарета падает, от окурка, который со временем гаснет, образуется очаг, способный тлеть до четырех часов. Пожары по этой причине возникают как в частных, так и в жилых многоквартирных домах.