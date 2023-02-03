nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:26

Published Сегодня, 17:26

Modified Сегодня, 18:00

Updated Сегодня, 18:00

Один непотушенный окурок стал причиной 272 пожаров в Тюменской области

Сегодня, 17:26

За 2022 год курение унесло жизни более 40 тюменцев в результате пожара

В 2022 году одной из самых распространенных причин пожаров стало курение, в результате чего произошло более 270 пожаров, из-за которых погиб 41 человек, рассказали в пресс-службе областного МЧС.
Сюжет
Огонь

Специалисты ведомства уточнили, что возгорание во многих случаях возникает из-за одной непотушенной сигареты.  При этом они отмечают, что сценарий всегда повторяется: курильщик в состоянии алкогольного опьянения засыпает дома, сигарета падает, от окурка, который со временем гаснет, образуется очаг, способный тлеть до четырех часов. Пожары по этой причине возникают как в частных, так и в жилых многоквартирных домах.

Уже в текущем году в результате двенадцати произошедших пожаров погибли два человека, трое пострадали.

Напомним, пару дней назад нетрезвый житель многоквартирного дома по улице Олимпийкой, 22, устроил в своей квартире пожар, уронив непотушенную сигарету на кресло.

Стали известны подробности пожара на улице Олимпийской
Узнать подробнее
#Елена Чебоксарова#Курение#Курильщик#Пожар#Огонь#Возгорание#Возгорание квартиры#МЧС
Подпишитесь
В Тюмени экс-полицейскому вынесли приговор за стрельбу в человека. Видео
Сегодня, 11:06
Маленький тюменец мог остаться без пенсии после смерти отца на СВО
Сегодня, 12:26
В Тобольске самые дорогие квартиры стоят 25 млн рублей
Сегодня, 11:54
Украденные деньги тюменского банка закопали в одном из парков Москвы
Сегодня, 11:39
По центру Тюмени прогулялся известный актер Сергей Безруков
Сегодня, 11:27
Инесса Бранденбург должна вернуть 545 млн рублей, украденных из тюменского банка
Сегодня, 12:40