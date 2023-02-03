Награда по заслугам: медики Белгородской области получили специальные премии

Posted 3 февраля, 06:30
Published 3 февраля, 06:30
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Фонд «Поколение» своей активной работой в сфере здравоохранения подтверждает, что медицина является одной из приоритетных сфер его деятельности. Андрей Скоч как основатель и глава организации активно вовлечен во все инициативы фонда и уделяет медицине особое внимание.
В 2023-м фонд наградил первых лауреатов новой премии «Здоровье Поколения». Она вручается медицинским работникам за их непрерывную работу и усилия. Это не просто символический жест, а знак благодарности и признания заслуг каждого медработника. Сумма премии зависит от занимаемой позиции и составляет от 100 до 160 тысяч рублей.
Не только материальная, но и моральная поддержка важны для медицинских работников — особенно в трудные времена. В период пандемии коронавируса фонд «Поколение» активно помогал Белгородской области. Он направил более 60 миллионов рублей на закупку медицинского оборудования, транспорта, средств индивидуальной защиты и дезинфекции. Было премировано 90 медицинских работников, трудящихся в 14 учреждениях здравоохранения, адаптированных под ковидные госпитали.
Фонд также активно участвует в финансировании реабилитационного лечения, медицинских исследований, приобретении медпрепаратов и технических средств реабилитации для жителей Белгородской области.
«Поколение» уделяет особое внимание поддержке самых уязвимых групп населения — детей и жителей сельских районов. Особое внимание уделяется установке фельдшерско-акушерских пунктов в сельских поселениях, что позволяет обеспечить доступ к медицинским услугам для тех, кто живет вдали от крупных городов.
С момента своего основания благотворительный фонд оказал помощь десяткам тысяч людей, большая часть из которых — дети. Это подчеркивает ценность работы фонда и его огромный вклад в поддержку здоровья нации.
Гуманитарная организация, которой руководит Скоч, оказывает заметное влияние не только на медицинских работников, но и на общую систему здравоохранения Белгородской области. Фонд активно участвует в оснащении медицинских учреждений, обеспечивая их современным оборудованием, а также транспортными средствами для перевозки пациентов. Это помогает обеспечить более эффективное и качественное лечение для всех жителей региона.