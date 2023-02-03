Награда по заслугам: медики Белгородской области получили специальные премии

Гуманитарная организация, которой руководит Скоч, оказывает заметное влияние не только на медицинских работников, но и на общую систему здравоохранения Белгородской области. Фонд активно участвует в оснащении медицинских учреждений, обеспечивая их современным оборудованием, а также транспортными средствами для перевозки пациентов. Это помогает обеспечить более эффективное и качественное лечение для всех жителей региона.