В марте 2022 года авиаотрасль, которая так и не успела оправиться от пандемии, поразила очередная стрела международного давления. Были введены санкции компании Boing и Airbas на самолеты, которые находятся в лизинге, таких оказалось подавляющее большинство у российских авиакомпаний. Итогом этого санкционного давления стала угроза ареста бортов за рубежом. Авиакомпании и Росавиация провели серьезную работу, чтобы этого не происходило. С рядом стран удалось прийти к договоренностям. И сейчас мы видим, что прямые рейсы российских авиакомпаний осуществляются в Турцию, Египет, Шри-Ланку, Тайланд и другие страны. Помимо этого, были привлечены иностранные авиакомпании для перевозок, в основном турецкие и арабские. Но при этом предложение, по словам спикера, все равно оказывается ниже спроса. Желающих отдохнуть больше, чем путевок, которые могут предложить туроператоры.