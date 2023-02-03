Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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Updated Сегодня, 09:00
Для начала стоит разобраться, что такое «горящий тур». Если для путешественника все понятно: ты «садишься в последний вагон» и получаешь скидку «за срочность» — то что такие путевки значат для туроператоров? И почему им может быть выгодно снижение цены?
«Понятие „горящий тур“ подразумевает под собой слово „гореть“, то есть „сгорают“ оплаченные туроператором услуги, такие как авиабилеты или гостиницы», — рассказал Тепляков.
В начале сезона туроператор заключает договоренности с авиакомпанией о чартерной цепочке или же о блоках мест на самолетах на постоянной основе. Чартерный рейс — это рейс вне регулярного расписания, он ничем не отличается от регулярки. Однако меняется ответственность, так, если за регулярные рейсы несет ответственность авиакомпания, то за чартер — туроператор.
«Именно это является большим плюсом для туриста, потому что в случае чего со всеми услугами разбираться будет туроператор, а не турист. Именно поэтому в пандемию многим успешно удалось перенести не только дату вылета, но и направление отдыха на открытые страны», — отметил собеседник издания.
Второй вариант, часто встречающийся у туроператоров — это «блок мест» на регулярных рейсах. На продолжительный срок по выгодным ценам берется, например, 40 кресел на самолете Москва-Анталья-Москва. Это делается, потому что приобрести места на рейсах дешевле, чтобы сделать конкурентную цену и заработать больше — разумеется, при условии наличия уверенности, что места заполнятся.
«Но анализ перед сезоном — вещь неблагодарная. Должно, к примеру, сесть в самолет 200 человек, а продано 50 туров. Что делать, если просчитались? Отправлять самолет со „сгоревшими“ местами? Работать в минус? Смотреть на то, как пустые кресла самолета взлетают в воздух? Верно! Нужно отдать кресла по минимальной цене. Так рождаются „горящие туры“. Лучше сработать в ноль, чем в минус, и получить хоть что-то. И это для туроператоров на момент незагрузки бортов спасение, это выгодно», — поделился эксперт.
По словам Теплякова, процент таких «горящих туров» раньше закладывался в планы по прибыли. То есть продажа путевок по сниженным ценам не была неожиданностью для туроператоров.
«Опт он и есть опт. Если стоит цепочка чартеров по пятницам, то каждую пятницу будь любезен обеспечить ее пассажирами, при этом бывают не только даты с полной загрузкой (сезон, каникулы и пр.), но и с низкой (межсезонье, к примеру), а грузить надо», — отметил спикер.
Аналогичная ситуация складывается и с гостиницами.
«Часто бывает такое, что туроператор чувствует себя уверенно и берет в управление целиком отель или так же выкупает номера. Соответственно, это тоже надо заполнять», — рассказал собеседник «Нашего города».
Самый дешевый «горящий тур», по словам Теплякова, в межсезонье раньше можно было купить за «3 копейки», если «горели» и кресла в самолетах, и места в гостиницах. Однако сейчас ситуация изменилась. И на то есть ряд весомых причин.
В марте 2022 года авиаотрасль, которая так и не успела оправиться от пандемии, поразила очередная стрела международного давления. Были введены санкции компании Boing и Airbas на самолеты, которые находятся в лизинге, таких оказалось подавляющее большинство у российских авиакомпаний. Итогом этого санкционного давления стала угроза ареста бортов за рубежом. Авиакомпании и Росавиация провели серьезную работу, чтобы этого не происходило. С рядом стран удалось прийти к договоренностям. И сейчас мы видим, что прямые рейсы российских авиакомпаний осуществляются в Турцию, Египет, Шри-Ланку, Тайланд и другие страны. Помимо этого, были привлечены иностранные авиакомпании для перевозок, в основном турецкие и арабские. Но при этом предложение, по словам спикера, все равно оказывается ниже спроса. Желающих отдохнуть больше, чем путевок, которые могут предложить туроператоры.
«Сейчас фраза „подберите мне горящий тур“ вызовет у турагента лишь улыбку. Повышенный спрос не дает возникать такому явлению. На данный момент лучше покупать туры заранее, когда есть варианты „цена-качество“. Да, дорого, но ближе к датам запланированной поездки будет либо очень дорого, либо плохо и дешево, все потому что нормальные варианты по средней цене просто-напросто раскупят», — советует эксперт.