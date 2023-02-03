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Published Сегодня, 08:58

Modified Сегодня, 09:00

Updated Сегодня, 09:00

Можно забыть? Что будет с горящими турами для тюменцев

3 февраля 2023, 08:58
Фото: 1MI
Горящие туры

Тюменцы могут остаться без «горящих туров»

«Горящие туры» для жителей России могут уйти в прошлое как понятие. О том, почему тюменцам не стоит надеяться на путевки со скидками, «Нашему городу» рассказал эксперт по туризму Александр Тепляков.
Сюжет
Туризм

Для начала стоит разобраться, что такое «горящий тур». Если для путешественника все понятно: ты «садишься в последний вагон» и получаешь скидку «за срочность» — то что такие путевки значат для туроператоров? И почему им может быть выгодно снижение цены?

«Понятие „горящий тур“ подразумевает под собой слово „гореть“, то есть „сгорают“ оплаченные туроператором услуги, такие как авиабилеты или гостиницы», — рассказал Тепляков.

В начале сезона туроператор заключает договоренности с авиакомпанией о чартерной цепочке или же о блоках мест на самолетах на постоянной основе. Чартерный рейс — это рейс вне регулярного расписания, он ничем не отличается от регулярки. Однако меняется ответственность, так, если за регулярные рейсы несет ответственность авиакомпания, то за чартер — туроператор.

«Именно это является большим плюсом для туриста, потому что в случае чего со всеми услугами разбираться будет туроператор, а не турист. Именно поэтому в пандемию многим успешно удалось перенести не только дату вылета, но и направление отдыха на открытые страны», — отметил собеседник издания.

Второй вариант, часто встречающийся у туроператоров — это «блок мест» на регулярных рейсах. На продолжительный срок по выгодным ценам берется, например, 40 кресел на самолете Москва-Анталья-Москва. Это делается, потому что приобрести места на рейсах дешевле, чтобы сделать конкурентную цену и заработать больше — разумеется, при условии наличия уверенности, что места заполнятся.

Фото: 1MI
«Но анализ перед сезоном — вещь неблагодарная. Должно, к примеру, сесть в самолет 200 человек, а продано 50 туров. Что делать, если просчитались? Отправлять самолет со „сгоревшими“ местами? Работать в минус? Смотреть на то, как пустые кресла самолета взлетают в воздух? Верно! Нужно отдать кресла по минимальной цене. Так рождаются „горящие туры“. Лучше сработать в ноль, чем в минус, и получить хоть что-то. И это для туроператоров на момент незагрузки бортов спасение, это выгодно», — поделился эксперт.

По словам Теплякова, процент таких «горящих туров» раньше закладывался в планы по прибыли. То есть продажа путевок по сниженным ценам не была неожиданностью для туроператоров.

«Опт он и есть опт. Если стоит цепочка чартеров по пятницам, то каждую пятницу будь любезен обеспечить ее пассажирами, при этом бывают не только даты с полной загрузкой (сезон, каникулы и пр.), но и с низкой (межсезонье, к примеру), а грузить надо», — отметил спикер.

Аналогичная ситуация складывается и с гостиницами.

«Часто бывает такое, что туроператор чувствует себя уверенно и берет в управление целиком отель или так же выкупает номера. Соответственно, это тоже надо заполнять», — рассказал собеседник «Нашего города».

Самый дешевый «горящий тур», по словам Теплякова, в межсезонье раньше можно было купить за «3 копейки», если «горели» и кресла в самолетах, и места в гостиницах. Однако сейчас ситуация изменилась. И на то есть ряд весомых причин.

Фото: 1MI

В марте 2022 года авиаотрасль, которая так и не успела оправиться от пандемии, поразила очередная стрела международного давления. Были введены санкции компании Boing и Airbas на самолеты, которые находятся в лизинге, таких оказалось подавляющее большинство у российских авиакомпаний. Итогом этого санкционного давления стала угроза ареста бортов за рубежом. Авиакомпании и Росавиация провели серьезную работу, чтобы этого не происходило. С рядом стран удалось прийти к договоренностям. И сейчас мы видим, что прямые рейсы российских авиакомпаний осуществляются в Турцию, Египет, Шри-Ланку, Тайланд и другие страны. Помимо этого, были привлечены иностранные авиакомпании для перевозок, в основном турецкие и арабские. Но при этом предложение, по словам спикера, все равно оказывается ниже спроса. Желающих отдохнуть больше, чем путевок, которые могут предложить туроператоры.

«Сейчас фраза „подберите мне горящий тур“ вызовет у турагента лишь улыбку. Повышенный спрос не дает возникать такому явлению. На данный момент лучше покупать туры заранее, когда есть варианты „цена-качество“. Да, дорого, но ближе к датам запланированной поездки будет либо очень дорого, либо плохо и дешево, все потому что нормальные варианты по средней цене просто-напросто раскупят», — советует эксперт.
Фото: 1MI
#Общество#Туризм#Деньги#Новости#Тюменская область#Вера Романескул
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