Маленький тюменец остался без пенсии после смерти отца на СВО

Вернувшись с вахты, мужчина не смог остаться равнодушным к происходящему на Украине, и, подписав контракт на 4 месяца, уехал на Донбасс. Через 3 месяца он скончался, а его малолетний сын остался и без отца, и без средств государственной поддержки.