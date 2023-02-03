Маленький тюменец остался без пенсии после смерти отца на СВО

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
«В период совместной жизни у них родились семеро детей. Последний ребёнок родился в мае 2022 года. Отец в это время был на вахте, поэтому мать зарегистрировала его в ЗАГСе самостоятельно. Так как брак между гражданином И. и гражданкой А. не был зарегистрирован, то гражданин И. отцом ребёнка не указан», - сообщает пресс-служба тюменских судов.
Вернувшись с вахты, мужчина не смог остаться равнодушным к происходящему на Украине, и, подписав контракт на 4 месяца, уехал на Донбасс. Через 3 месяца он скончался, а его малолетний сын остался и без отца, и без средств государственной поддержки.
Прокурор обратился в суд для защиты интересов ребёнка. Установлено, что гражданин И. при жизни признавал себя отцом данного ребёнка, никогда в своём отцовстве не сомневался. Суд удовлетворил иск прокуратуры, в ходе судебного разбирательства законные права ребёнка восстановлены. Это позволит малышу получать пенсию по потере кормильца и другие меры государственной поддержки.
Ранее «Наш город» сообщал, что ещё один житель Тюменской области скончался при проведении СВО. Второго февраля родственники мужчины простились с ним в ДК «Водник» посёлка Сумкино. Другие подробности не сообщаются. Жители района принесли семье погибшего соболезнования.