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Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

Маленький тюменец остался без пенсии после смерти отца на СВО

3 февраля 2023, 12:26
Фото: 1MI

Ребенок может получать пенсию по потере кормильца после смерти тюменца на СВО

Тюменский суд рассмотрел гражданское дело по заявлению прокурора Казанского района, поданное в защиту интересов несовершеннолетнего ребёнка, об установлении факта признания отцовства. Тюменцы не регистрировали брак, хотя у них уже было семь малышей.
«В период совместной жизни у них родились семеро детей. Последний ребёнок родился в мае 2022 года. Отец в это время был на вахте, поэтому мать зарегистрировала его в ЗАГСе самостоятельно. Так как брак между гражданином И. и гражданкой А. не был зарегистрирован, то гражданин И. отцом ребёнка не указан», - сообщает пресс-служба тюменских судов.

Вернувшись с вахты, мужчина не смог остаться равнодушным к происходящему на Украине, и, подписав контракт на 4 месяца, уехал на Донбасс. Через 3 месяца он скончался, а его малолетний сын остался и без отца, и без средств государственной поддержки.

Прокурор обратился в суд для защиты интересов ребёнка. Установлено, что гражданин И. при жизни признавал себя отцом данного ребёнка, никогда в своём отцовстве не сомневался. Суд удовлетворил иск прокуратуры, в ходе судебного разбирательства законные права ребёнка восстановлены.  Это позволит малышу получать пенсию по потере кормильца и другие меры государственной поддержки.

Ранее «Наш город» сообщал, что ещё один житель Тюменской области скончался при проведении СВО. Второго февраля родственники мужчины простились с ним в ДК «Водник» посёлка Сумкино. Другие подробности не сообщаются. Жители района принесли семье погибшего соболезнования.

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Деньги#Экономика#Дела судебные#Работа#Прокуратура#Выплаты
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