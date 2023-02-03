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Posted Сегодня, 01:54

Published Сегодня, 01:54

Modified Сегодня, 01:57

Updated Сегодня, 01:57

Количество заболевших коронавирусом тюменцев ежедневно растет

3 февраля 2023, 01:54
Фото: 1MI

За сутки коронавирусом заразились 167 жителей Тюменской области

За прошедшие сутки вывялено 167 случаев заболеваний коронавирусом, сообщили в инфоцентре областного правительства.

На этот раз заболели около 50 детей.

К аппарату ИВЛ никто из больных не подключен, однако свыше 1300 пациентов находятся под наблюдением специалистов.

В настоящее время развернуто 14 медицинских коек, 21,4% из них свободно.

Ранее «Наш город» писал, что уровень заражения коронавирусной инфекцией в нашем регионе в последнее время вырос. В основном заболевает молодежь до 30 лет, но болезнь протекает в легкой форме. В Роспотребнадзоре сообщали, что тюменцы чаще заражаются вирусами гриппа А и В.

Тюменская молодежь стала чаще болеть коронавирусом
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#Елена Чебоксарова#Вирусы#Коронавирусная инфекция#Коронавирус#Больные#Пациенты#Врач
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