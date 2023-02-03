Количество заболевших коронавирусом тюменцев ежедневно растет

Ранее «Наш город» писал, что уровень заражения коронавирусной инфекцией в нашем регионе в последнее время вырос. В основном заболевает молодежь до 30 лет, но болезнь протекает в легкой форме. В Роспотребнадзоре сообщали, что тюменцы чаще заражаются вирусами гриппа А и В.