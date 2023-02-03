Количество заболевших коронавирусом тюменцев ежедневно растет

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Published Сегодня, 01:54
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На этот раз заболели около 50 детей.
К аппарату ИВЛ никто из больных не подключен, однако свыше 1300 пациентов находятся под наблюдением специалистов.
В настоящее время развернуто 14 медицинских коек, 21,4% из них свободно.
Ранее «Наш город» писал, что уровень заражения коронавирусной инфекцией в нашем регионе в последнее время вырос. В основном заболевает молодежь до 30 лет, но болезнь протекает в легкой форме. В Роспотребнадзоре сообщали, что тюменцы чаще заражаются вирусами гриппа А и В.