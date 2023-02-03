Из Тюменской области на переработку направлены сотни фур вторсырья

«В Тюменской области твердые коммунальные отходы спецтехника доставляет их на один из трёх мусоросортировочных заводов, где из общей массы ТКО отбирают полезные компоненты, пригодные для последующей переработки. В течение года с заводов в Тюмени, Тобольске и Ишиме на перерабатывающие предприятия было отправлено 1419 фур вторсырья», — рассказали в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».