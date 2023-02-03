Из Тюменской области на переработку направлены сотни фур вторсырья

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
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Updated Сегодня, 04:27
«В Тюменской области твердые коммунальные отходы спецтехника доставляет их на один из трёх мусоросортировочных заводов, где из общей массы ТКО отбирают полезные компоненты, пригодные для последующей переработки. В течение года с заводов в Тюмени, Тобольске и Ишиме на перерабатывающие предприятия было отправлено 1419 фур вторсырья», — рассказали в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».
Также популярны у переработчиков плёночные материалы. Например, на тобольском МСЗ микс плёнки входит в перечень самых востребованных вторичных материальных ресурсов вместе с изделиями из картона и ПЭТ-бутылками. На региональном уровне пленочная группа закрепилась на четвёртом месте «зелёного» рейтинга.