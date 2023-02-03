«Интеррос» выступил за проведение исследования цифровой грамотности россиян

В отличие от сферы цифровых услуг, ЦФА и криптовалюты россиянам не до конца понятны. Например, четко различают цифровые финансовые активах и криптовалюты 20% граждан. Вместе с тем 37% участников опроса не имеют конкретного представления о них. Даже не знают, в чем заключаются различия между ЦФА и криптовалюты, 40% россиян.