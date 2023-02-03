«Интеррос» выступил за проведение исследования цифровой грамотности россиян

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Участие в исследовании принял научный проект «Ломоносов». Свою поддержку опросу оказала Группа «Интеррос». Об этом информирует ko.ru.
В ходе исследования выяснилось, что жители страны наиболее готовы к цифровой трансформации в сфере покупок и онлайн-платежей: 70% опрошенных выразили готовность полностью перейти на оплату товаров и услуг в интернете.
Россияне оценили свои знания по тематике цифровых прав в среднем на 2,4 балла из 5 возможных. Наилучшие результаты - у мужчин до 36 лет. Порядка 80% респондентов хотели бы улучшить свои знания о цифровых правах, причем лучшими источниками информации для них являются научно-популярные статьи в интернете, мнения специалистов и профильные интернет-СМИ.
В 41% случае участники опроса пользуются информацией о цифровых правах и цифровых финансовых активов (ЦФА), полученной от членов семьи и друзей. Равные доли опрошенных (по 31%) отметили роль профессиональных сообществ и источников в интернете.
В отличие от сферы цифровых услуг, ЦФА и криптовалюты россиянам не до конца понятны. Например, четко различают цифровые финансовые активах и криптовалюты 20% граждан. Вместе с тем 37% участников опроса не имеют конкретного представления о них. Даже не знают, в чем заключаются различия между ЦФА и криптовалюты, 40% россиян.
Руководство «Атомайз» полагает, что участникам рынка нужно взять на себя учебную функцию. «Атомайз» стал первым отечественным оператором ЦФА. Организация считает одной из своих задач формирование рынка цифровых финансовых активов, заявила гендиректор «Атомайз» (входит в Группу «Интеррос») Екатерина Фроловичева.
В конце 2022 «Атомайз» выпустил PlayBook «Цифровые финансовые активы: инструкция по применению». Работу приурочили к форуму Finopolis. В книге имеется наглядная карта цифровых прав, чек-листы для эмитентов, инвесторов, партнеров и рекомендации по налоговому и бухгалтерскому учету ЦФА.